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Криза на енергоринку призведе до відновлення імпорту електроенергії з Росії та Білорусі, – ексміністр

20 липня 2021 14:47

Ірина Ненько Ірина Ненько

Іван Плачков підкреслив, що Росія та Білорусь зацікавлені в енергетичній кризі в Україні, щоб нав'язати свої поставки

/ Фото: freepik.com

Критична ситуація із запасами вугілля і складності з проведенням ремонтних кампаній можуть привести до відновлення імпорту електричної енергії з Росії та Білорусі і потрапляння України в залежність від цих поставок. Про це заявив ексміністр енергетики Іван Плачков, повідомляє "Znaj.ua".

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"Я прогнозую, до початку опалювального сезону обсяг (імпорту – прим.) буде збільшуватися, а в осінньо-зимовий максимум ми будемо купувати дуже великі обсяги електроенергії. Чому? Тому що сьогодні на складах 1 мільйон 100 вугілля. Такого не було за всю історію енергетики в Україні", - повідомив Плачков.

Ексміністр підкреслив, що Росія і Білорусь зацікавлені в енергетичній кризі в Україні, щоб нав'язати свої поставки.

"Сьогодні і Росія і Білорусь будуть продавати нам електроенергію з великим задоволенням. Але технічні питання через певний час перейдуть у політичні. Це як було з газом – спочатку по 50 доларів, потім по 250 доларів і все закінчилося Харківськими угодами", - повідомив Плачков.

Він допустив, що в разі посилення кризи, вже до Нового року Росія може почати шантажувати Україну зупинкою поставок електроенергії.

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Нагадаємо, на початку липня через маніпуляції трейдерів-спекулянтів, ціни на електроенергію впали нижче собівартості.

Унаслідок 6 липня зупинила роботу Слов'янська ТЕС компанії "Донбасенерго".

Причиною аномального обвалу цін "Донбасенерго" назвала "систематичні маніпуляції на ринку, а також недосконалість регуляторних норм".

Пізніше про критичну ситуацію в роботі генеруючих потужностей повідомили компанії "Центренерго" і "ДТЕК Енерго".

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