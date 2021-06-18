Критична ситуація на енергоринку не отримала належної реакції, – Галущенко

Герман Галущенко / Фото: energoatom.com.ua

Аномальне падіння цін на електроенергію в травні нижче собівартості виробництва призвело до хронічної збитковості всіх генеруючих компаній.

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Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко під час виступу у Верховній Раді, інформує "РБК-Україна".

"Середньозважена ціна на добу наперед впала до історичного мінімуму взагалі за весь період існування ринку електричної енергії. І вона набагато була менша, ніж навіть собівартість електроенергії, яку виробляє державне підприємство "Енергоатом", це найнижча собівартість в державі. Безумовно, що для всіх інших типів генерації такі цінові показники є дуже глибоко збитковими", – зазначив міністр.

За його словами, обвал цін призвів до фінансового розбалансування держкомпаній і поставив під загрозу підготовку до осіннньо-зимового періоду.

"Така ситуація своєю чергою призвела до фінансового розбалансування державних підприємств, а це особливо важливо в контексті виконання ними обов’язків забезпечення електроенергією населення. Розбалансованість ринку – так само ми бачили великі ризики в цьому у контексті синхронізації енергосистеми України з енергосистемою Європейського Союзу", - додав Галущенко.

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Він наголосив, що наразі критична ситуація на енергоринку вимагає оперативного втручання.

"На сьогодні, безумовно, вимагає оперативного втручання ринок електричної енергії. Насправді вже деякі кроки зроблені. Є ще ініціативи, які ми будемо просувати", - наголосив міністр.

Нагадаємо, причиною аномального падіння цін на електроенергію стали махінації трейдерів.

Наприкінці травня Міністерство енергетики закликало НКРЕКП припинити схеми і махінації із цінами на ринку електроенергії, які призвели до мільярдних збитків "Енергоатому" та інших державних компаній.

НКРЕКП визнала, що на ринку існують махінації з цінами, лише 2 червня, однак відмовилася їх зупинити на вимогу Міненерго.

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10 червня Міненерго повторно закликало НКРЕКП припинити махінації, однак у відповідь голова комісії Валерій Тарасюк звинуватив держкомпанію "Енергоатом" у неефективності, а Міненерго у непрофесійності.

16 червня НКРЕКП знову відмовилася виконувати рекомендації Міненерго, які були покликані зупинити махінації трейдерів із перепродажем електроенергії державних компаній.