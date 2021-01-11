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Кремль тріумфує від купівлі Україною струму з їх АЕС в Білорусі, – нардеп

11 січня, 14:31

Инна Бабур Инна Бабур

За його інформацією, щодоби Україна купує у режиму Лукашенка 4 млн кВт·год електроенергії на 6 млн гривень

Влада і ЗМІ Російської Федерації радіють від того, що Україна почала купувати електричну енергію з атомної електростанції (АЕС) в Білорусі. Про це заявив народний депутат Михайло Бондар, пише "Politeka".

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"Навмисно вирішив подивитися, як у країні-агресорі реагують на купівлю Україною струму з їхньої АЕС в Білорусі. І от несподіванка – там тріумф, перемога радість і фанфари: "Беларусь энергетически завоевала Украину"; "Атомная энергетика Украины загнана под лошадь". Такі заголовки на кожному другому сайті – радості ворога немає меж", - зазначив нардеп.

У той же час українська влада відмовляється належним чином реагувати на злочинний імпорт.

"В "Укренерго" кажуть: "ми не можемо зупинити імпорт, треба зміни до закону". В НКРЕКП сьогодні сказали: "ну ми зробили все що могли, не наш мопед". Новий міністр киває головою: "так це проблема", але зрештою ніхто нічого не робить. Всі мовчать, держава платить мільйони агресору, наші шахтарі і енергетики готуються до скорочень", – зазначив Бондар.

За його інформацією, щодоби Україна купує у режиму Лукашенка 4 млн кВт·годин електроенергії на 6 млн гривень.

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"Такими темпами до кінця січня кожен українець заплатить Лукашенку і Кремлю за електрику 200 млн гривень. А що в цей час робить Зеленський? Де його реакція ? Ще в листопаді Лукашенко публічно витирав об Зеленського ноги, а тепер Зеленський дав добро купувати у Лукашенка струм. Ви думали це дно, а ні, знизу ще постукали", - наголосив нардеп.

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Нагадаємо, імпортні поставки електроенергії з Білоруської АЕС здійснюють три компанії – "Дніпросталь-Енерго" Віктора Пінчука, "Донбасенерго" Максима Єфімова і "ЕРУ-Трейдинг" Ярослава Мудрого, які отримали доступ до міждержавних електромереж.

Як повідомлялося раніше, Україна закуповувала електроенергію в Росії з жовтня 2019 по березень 2020 року. Загалом було імпортовано понад 1 млрд кВт·год, а прямі збитки енергосистеми від таких поставок оцінюються від 3 до 5 млрд грн.

Імпорт спровокував найбільшу за роки незалежності кризу на енергоринку.

Тимчасова заборона на імпорт із Росії була введена навесні 2020 року в тому числі після критики поставок президентом Володимиром Зеленським.

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Росія електроенергія Білорусія АЕС імпорт ток атомна енергетика Укренерго НКРЕКП
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