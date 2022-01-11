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Кредит замість квартири: як не отримати чужі борги разом зі спадщиною

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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11 січня, 06:20
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Разом з експертом розбираємося в особливостях спадкування боргових зобов'язань померлої людини
Як разом із спадком не отримати кредит померлого
Як разом із спадком не отримати кредит померлого / Фото: Колаж: Сьогодні

Багато хто помилково вважає, що після смерті людини її боргові зобов'язання припиняються. Насправді ж, більшість із них включаються до спадщини і переходять до спадкоємців.

"Сьогодні" разом із помічником адвоката Адвокатського об'єднання "Лекс плюс" Антоном Арєф’євим розбирались, як випадково не успадкувати чужі борги.

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Експерт зазначає, що до складу спадщини входять такі зобов’язання:

  • договірні зобов'язання (зокрема кредит);
  • борг за аліментами, що виник за життя спадкодавця;
  • майнова шкода;
  • моральна шкода, пеня та штраф, які присуджені судом за життя спадкодавця;
  • податковий борг;
  • витрати на утримання та поховання спадкодавця;
  • зобов'язання за договором оренди житла з викупом.

Натомість не входять до складу спадщини зобов’язання, які нерозривно пов’язані з особою спадкодавця, а також:

  • зобов'язання по сплаті аліментів після смерті спадкодавця;
  • моральна шкода, пеня та штраф, які не стягнуті судом за життя спадкодавця.

До кого переходять борги?

Зобов'язання спадкодавця переходять виключно до тих спадкоємців, які прийняли спадщину, наголошує Антон Арєф’єв.

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Якщо спадкоємець відмовився від спадщини, то він не несе жодних зобов'язань перед кредиторами спадкодавця.

Часткова відмова від спадщини (зокрема, від її боргової частини), прийняття спадщини з умовою чи застереженням не допускається.

Тобто спадкоємець може або прийняти спадщину з усім майном та боргами, або не прийняти її взагалі.

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"Тому потенційним спадкоємцям перед прийняттям спадщини варто перевірити наявність зобов'язань, які можуть бути включені до неї, а також здійснити їхній аналіз на предмет законності та імовірності стягнення", – каже наш експерт.

Але навіть якщо спадкоємець прийняв спадщину, він може в подальшому відмовитися від неї протягом шести місяців з моменту смерті спадкодавця.

Як перевірити наявність зобов'язань

Перевірити, чи були у померлої особи борги, можна за особистими документами спадкодавця, таким як договори, розписки, банківські виписки чи судові рішення, а також:

  • за публічними реєстрами (портал Судової влади, Реєстр судових рішень, АСВП, реєстр боржників чи стан розрахунків із бюджетом);
  • у нотаріуса, який відкрив спадкову справу.

Розмір відповідальності спадкоємців

Максимальний розмір відповідальності спадкоємця за зобов'язаннями спадкодавця обмежений вартістю отриманого у спадок майна. Тобто він у жодному разі не буде змушений погашати борги спадкодавця за рахунок власних коштів чи майна.

Якщо спадкоємців декілька, то борги розподіляються між ними пропорційно до частки кожного з них, наголосив помічник адвоката.

Кредитори можуть пред’явити вимоги до спадкоємців протягом шести місяців від дня, коли вони дізналися про прийняття тими спадщини.

Цей строк не може бути продовжений, а якщо кредитор його пропустив, він позбавляється права вимагати від спадкоємців борги.

За загальним правилом саме спадкоємці зобов'язані повідомити всіх відомих їм кредиторів про відкриття спадщини, а кредитор повинен довести, що він не пропустив строк для пред'явлення вимоги.

На практиці і кредитори, і спадкоємці часто зловживають своїми правами з метою маніпулювання строками пред'явлення вимоги. Кредитори роблять це з метою продовження строку, спадкоємці – з метою пропуску кредитором цього строку.

Тому обидві сторони правовідносин мають приділити окрему увагу цьому питанню. Спадкоємцям варто опублікувати в загальнонаціональному ЗМІ некролог та інформацію про відкриття спадщини, а кредитори, в свою чергу, не мусять чекати її відкриття, а можуть самі ініціювати таке його у нотаріуса.

Відповідальність

У разі відмови спадкоємців погашати законні вимоги кредитора, суд за звертає стягнення на спадкове майно, яке було передане спадкоємцям.

Поряд із цим кредитор отримує право нараховувати інфляційне збільшення боргу та 3% річних на всю суму непогашеної заборгованості, а також стягнути зі спадкоємців всі судові витрати.

Особливості спадкування боргів

По-перше, дуже часто кредити видаються лише за умови страхування позичальника на користь кредитора на випадок смерті першого, каже експерт.

В такому випадку зобов'язання має бути погашено за рахунок страхової виплати, а не за рахунок спадкового майна.

Тому спадкоємцям варто простежити, щоб були дотримані всі процедури та строки для отримання страхового відшкодування.

По-друге, з моменту смерті боржника припиняється нарахування штрафних санкцій та відсотків на суму кредиту. А на спадкоємців покладається виключно неустойка, присуджена судом саме за життя спадкодавця.

По-третє, з моменту смерті боржника умови договору щодо строків та порядку повернення кредиту не застосовуються, а спадкоємці повинні достроково виплатити весь борг одноразовим платежем.

Тому кредитори не мусять чекати настання строків виплати боргу, а можуть пред'являти свої вимоги одразу ж після смерті боржника.

"Отже, спадкоємцям не варто панікувати, якщо до складу спадщини входять також і боргові зобов'язання, оскільки розмір відповідальності в будь-якому разі обмежений вартістю спадкового майна", – каже Арєф’єв.

В разі відмови від спадщини, спадкоємець гарантовано втрачає все спадкове майно, в разі ж її спадщини можна розраховувати на пропуск кредитором строку або на те, що він не спроможеться довести наявність боргу чи його розмір.

Раніше "Сьогодні" також розповідали, що робити, коли пропустив строк прийняття спадщини, та писали, як оскаржити заповіт.

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