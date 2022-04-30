Торкнеться майже кожного. Три головні нововведення травня

Розповідаємо, що зміниться у житті українців зовсім скоро

ПриватБанк закриє деякі рахунки українців / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У травні набуває чинності низка важливих нововведень, серед яких – зміна графіка роботи та закриття деяких рахунків клієнтів у ПриватБанку.

Ми розповімо, що до чого варто готуватися вже тепер.

Реклама

Виплати ВПО

З травня в Україні змінюються правила виплат внутрішньо переміщеним особам. Якщо раніше на щомісячну допомогу від держави могли розраховувати абсолютно всі зареєстровані ВПО, тепер порядок виплати коштів трохи змінюється, а список тих, хто отримуватиме допомогу, скорочується.

Про яку суму йде мова:

2000 грн на дорослого;

3000 грн на дитину та людину з інвалідністю.

Що змінюється: якщо у березні-квітні 2022 р. допомога надається всім ВПО, то з травня допомога передбачена лише у таких випадках:

Реклама

тим ВПО, хто перемістився з регіонів, де йдуть бойові дії або громад, що перебувають у окупації чи оточенні;

тим, чиє житло зруйноване або непридатне для проживання та тих, хто подав заявку на відшкодування в "Дії".

Ті, хто встиг оформити статус ВПО до 30 квітня, отримають виплати за березень та квітень.

Детальну інструкцію, як отримати статус та допомогу для внутрішньо переміщених осіб, читайте тут.

Вихідні у травні

Через чинний військовий стан в Україні було прийнято рішення скасувати додаткові вихідні на травневі свята , які традиційно були в українців 2 та 9 травня.

Реклама

Згідно зі статтею КЗпП, понеділки 2 травня (перенесення вихідного з 01.05.2022) та 9 травня (святковий день) мали бути вихідними, проте їх не буде через дії військового стану.

До травневих свят відносяться:

1 травня – День праці;

9 травня – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Таким чином, кількість робочих днів у травні становить 22 дні. Вихідних буде лише дев'ять днів.

Закриття деяких рахунків у ПриватБанку

Вже 1 травня ПриватБанк закриє усі рахунки Бонус+. До цього часу клієнти можуть витратити бонусні накопичення на покупки у партнерів ПриватБанку.

На початку квітня на рахунках Бонус+ українців залишалося близько 600 млн грн.

"Вже з 1 травня програма перестане працювати, всі невикористані залишки на віртуальних рахунках будуть спрямовані на потреби армії та відновлення України", – розповіли у ПриватБанку.

Також ми писали про те, що НБУ скасував деякі обмеження із валютою, а про те, що буде з тарифами на комуналку в Україні – читайте докладніше у нашому матеріалі.