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Корупція на кордоні: як з України масово тікають чоловіки

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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14 березня, 18:27
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Бізнес, побудований на корупції, вже сягнув промислових масштабів
Чоловіки тікають з України незаконним шляхом
Чоловіки тікають з України незаконним шляхом / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Щодня сотні чоловіків, усупереч чинному воєнному стану, за чималі гроші переходять кордон із країнами ЄС. На Закарпатті цей бізнес за тіньовим оборотом досягнув уже промислових масштабів.

Про це повідомив екснародний депутат, депутат Мукачівської міськради Віктор Балога на сторінці у Facebook.

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"Мало того, що така ситуація — це моральне дно, так ще й демонструє світові, що в країні надалі процвітає корупція... Цей майже легальний схематоз на кордоні сіє зневіру в майбутнє нашої країни серед звичайних людей та героїв, які зі зброєю в руках її захищають", — наголосив Балога.

Він переконаний, що влада має чинити максимально жорстко не тільки з тими, хто тікає, а насамперед з тими, хто їм у цьому допомагає.

Також депутат звернув увагу на те, що на Закарпатті на штрафмайданчиках стоїть понад триста конфіскованих позашляховиків та інших автомобілів, яких не вистачає ЗСУ.

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Бізнес в Telegram

Основний канал для звʼязку та комунікації — це Telegram. У месенджері працюють канали, які обіцяють за 2 тисячі євро перевезти чоловіків призовного віку до Польщі.

"Економічна правда" зв'язалася з контактною особою та поставила питання, як взагалі відбувається така процедура, коли платити та чи були випадки, що не виходило проїхати.

За словами контактної особи, для перетину кордону вона замовляє чоловікові польську довідку — направлення на термінову операцію у Польщі. Далі "своя людина" на кордоні пропустить без будь-яких проблем. Довідка коштує 400 євро, а перетин кордону — 1600 євро.

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"За довідку оплата відразу, за послуги – після перетину кордону. Супроводжувати буде наша людина до Перемишля на вашому або нашому авто. Час виготовлення довідки — до 24 годин", — розповіла особа, що залишила свої контакти.

Чоловік також зауважив, що випадків з невдалим перетином кордону ще не було.

"Перевозять наші волонтери, які возять гуманітарну допомогу щодня, своїх людей на кордоні з нашою довідкою пропускають без запитань", — додав він.

Кому заборонений виїзд за кордон?

Виїзд за межі України заборонений чоловікам віком від 18 до 60 років, проте є винятки:

  • чоловіки, які мають посвідчення про відстрочку від призову та повідомлення про зарахування на спеціальний військовий облік або висновок військово-лікарської комісії про непридатність до служби;
  • особи, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років або на утриманні яких є дитина з інвалідністю;
  • усиновлювачі, опікуни або ті, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час проведення АТО.

Раніше ми розповідали, що бізнес в Україні відтепер працюватиме за новими правилами.

Також ми писали, як різняться ціни на бензин у Польщі, Німеччині, Словаччині та Чехії.

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Олександр Болтян, аналітик компанії Esperio
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