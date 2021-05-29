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Корупційний імпорт струму з Білорусі має бути заборонений назавжди, – дипломат

29 травня, 14:15

Ірина Ненько Ірина Ненько

Роман Безсмертний вважає, що імпорт паливно-мастильних матеріалів, а також електроенергії з Росії і Білорусі – це основа корупції

/ Фото: facebook.com

Рішення України обмежити імпорт електричної енергії з Білорусі тимчасово, лише на 4 місяці, є недостатнім і нелогічним. Про це заявив колишній посол в Білорусі Роман Безсмертний, повідомляє "Главком".

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"Я до міністра (закордонних справ, – ред.) звертаюся, як ми виглядаємо оцим рішенням, про те, щоб відстрочити до жовтня імпорт електроенергії? Знаєте, я слухав зараз голову комітету литовського, ну нам не соромно? Після обіцянки зустрічі двох президентів ми тільки після випадку з літаком якось забороняємо і те, всього на 4 місяці", – заявив Безсмертний в ефірі телеканалу "1+1".

Він наголосив, що імпорт паливно-мастильних матеріалів, а також електроенергії з Росії і Білорусі – це основа корупції.

"Знаєте, як вони продають електроенергію і все інше? Це на ринок, але 90% в обхід, щоб було в карман Лукашенку. Там існує дозволена корупція, там існує дозволена система злочину знущання над людьми", – додав дипломат.

Нагадаємо, Україна відновила імпорт електроенергії з Росії та Білорусі із січня-лютого 2021 року. За цей період було закуплено електрики на більш ніж 1 млрд грн. Поставки тривають у щоденному режимі, всупереч ухваленому закону про їх заборону.

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17 травня з вимогою зупинити імпорт до НКРЕКП звернулося Міністерство енергетики України, а 18 травня – група народних депутатів.

26 травня НКРЕКП всупереч вимогам закону обмежила імпорт з Білорусі лише на 4 місяці.

Імпорт став однією з причин рекордної збитковості державних енергетичних компаній. Зокрема, НЕК "Укренерго" 2020 рік закінчила зі збитком 27,5 млрд грн. Борги компанії перевищують 30 млрд грн.

У тому числі понад 10 млрд грн НЕК "Укренерго" заборгувала генеруючим компаніям за послуги балансування, що ставить під загрозу підготовку до наступного опалювального сезону.

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