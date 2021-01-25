Корупціонери в енергетиці блокують виплату боргів "зеленим" інвесторам, – Тинний

Корупціонери, які заробляють на різних схемах на ринку електроенергії, з допомогою чиновників блокують зобов'язання України виплатити борги інвесторам у відновлювану енергетику.

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Про це заявив співзасновник Української асоціації відновлюваної енергетики Ігор Тинний.

"Нам щомісяця недоплачують якісь кошти. Влітку підписали з урядом меморандум, ось я особисто чотири рази разом з колегами зустрічався з прем'єр-міністром. Суть меморандуму була така – нам знизили тарифи, ми натомість обіцяли не судитися, якщо на ринку відновиться стабільність, будуть постійні оплати, але, на жаль, цього так і не сталося", - сказав Тинний.

За його словами, Кабмін і прем'єр-міністр порушили всі свої обіцянки, які були дані у серпні у процесі численних переговорів з іноземними та українськими інвесторами.

"Не припинилася корупція, не припинилася договірна торгівля. На ринку постійно вимиваються гроші, інвестори у відновлювану енергетику постраждали. 40% боргів до нового року не погашено", - зазначив він.

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Тинний повідомив, що ключова проблема криється у діях Нацкомісії з енергетики.

"Їх функція – бути незалежним і встановлювати тарифи, які дозволять забезпечити стабільність на ринку. Це саме те, чого вони не роблять. Взагалі. А регулятор в тому вигляді, в якому він є, він безглуздий і ганебний", – обурився Тинний.

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Нагадаємо, уряд у грудні 2020 року затвердив державні гарантії для держкомпанії "Укренерго" на суму 10,3 млрд грн з метою залучення кредитів від трьох державних банків для виплати боргів перед ДП "Гарантований покупець", а воно, відповідно, перед виробниками "зеленої" енергії.

Інвестори очікували, що держава виконає свої зобов'язання і своєчасно погасить 40% "старого" боргу (9 млрд грн) до кінця 2020 року.

Водночас НКРЕКП вирішила затвердити постанову, яка заборонить ДП "Гарантований покупець" погасити відповідну заборгованість.

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16 грудня НКРЕКП відправила "Гарантованому покупцю" лист із рекомендацією перерахувати мінімум 50% коштів від 10,3 млрд грн компанії "Енергоатом".

На думку асоціацій ВДЕ, таке рішення НКРЕКП усуне єдине поки доступне джерело для погашення "старого" боргу ДП "Гарантований покупець" перед виробниками електричної енергії із ВДЕ і стане підтвердженням повної неспроможності Кабміну і НКРЕКП виконати умови і зобов'язання відповідно до меморандуму про взаєморозуміння, підписаного ними у червні 2020 року.

Щоб вирішити фінансову кризу на ринку електроенергії, народні депутати зареєстрували законопроєкт №4624 про випуск ОВДП для "Енергоатому" на суму 7,3 млрд грн. Таким чином, "Енергоатом" і підприємства відновлюваної енергетики отримали окремі джерела погашення накопичених перед ними боргів.