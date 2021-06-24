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Коронакриза позаду? Держстат показав, як ожила промисловість України

24 червня 2021 17:59

Денис Беспалов Денис Беспалов

Добувна промисловість і переробна показали зростання за підсумками травня 2021 року

В Україні зростає промвиробництво. Фото: архів "Сьогодні"

В Україні зростає промвиробництво. Фото: архів "Сьогодні"

Україна продовжує нарощувати промислове виробництво. За підсумками травня 2021 підвищення склало 5,4% в порівнянні з травнем 2020 року – з урахуванням коригування на ефект календарних днів.

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Про це повідомляє Державна служба статистики.

В розрізі основних видів діяльності відомство призводить такі дані :

  • видобувна промисловість і розробка кар'єрів – зростання в травні 2021 склало 7,9% в порівнянні з травнем 2020;
  • переробна промисловість – зростання в травні 2021 склало 6,2% в порівнянні з травнем 2020;
  • поставка електроенергії, газу, пари та кондиціонованого повітря – падіння в травні 2021 склало 3,5% в порівнянні з травнем 2020.

У той же час в порівнянні з квітнем 2021 року падіння промвиробництва склало 3% – з урахуванням коригування на ефект календарних днів.

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В розрізі основних видів діяльності наводяться такі дані :

  • видобувна промисловість і розробка кар'єрів – зростання в травні 2021 склало 1,4% в порівнянні з квітнем 2021;
  • переробна промисловість – падіння в травні 2021 склало 4,5% в порівнянні з квітнем 2021;
  • поставка електроенергії, газу, пари та кондиціонованого повітря – падіння в травні 2021 склало 4,3% в порівнянні з квітнем 2021.

Раніше повідомлялося, що Україна за підсумками березня 2021 року, вперше за рік карантину наростила промислове виробництво.

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Скільки які галузі вносять до загального ВВП країни, см. Інфографіку.

Нагадаємо, МВФ поліпшив економічні прогнози для України. Підвищив свої оцінки і Всесвітній банк.

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