Коронакриза позаду? Держстат показав, як ожила промисловість України

Добувна промисловість і переробна показали зростання за підсумками травня 2021 року

В Україні зростає промвиробництво. Фото: архів "Сьогодні"

Україна продовжує нарощувати промислове виробництво. За підсумками травня 2021 підвищення склало 5,4% в порівнянні з травнем 2020 року – з урахуванням коригування на ефект календарних днів.

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Про це повідомляє Державна служба статистики.

В розрізі основних видів діяльності відомство призводить такі дані :

видобувна промисловість і розробка кар'єрів – зростання в травні 2021 склало 7,9% в порівнянні з травнем 2020;

переробна промисловість – зростання в травні 2021 склало 6,2% в порівнянні з травнем 2020;

поставка електроенергії, газу, пари та кондиціонованого повітря – падіння в травні 2021 склало 3,5% в порівнянні з травнем 2020.

У той же час в порівнянні з квітнем 2021 року падіння промвиробництва склало 3% – з урахуванням коригування на ефект календарних днів.

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В розрізі основних видів діяльності наводяться такі дані :

видобувна промисловість і розробка кар'єрів – зростання в травні 2021 склало 1,4% в порівнянні з квітнем 2021;

переробна промисловість – падіння в травні 2021 склало 4,5% в порівнянні з квітнем 2021;

поставка електроенергії, газу, пари та кондиціонованого повітря – падіння в травні 2021 склало 4,3% в порівнянні з квітнем 2021.

Раніше повідомлялося, що Україна за підсумками березня 2021 року, вперше за рік карантину наростила промислове виробництво.

Скільки які галузі вносять до загального ВВП країни, см. Інфографіку.

Нагадаємо, МВФ поліпшив економічні прогнози для України. Підвищив свої оцінки і Всесвітній банк.