Конкурент АТБ Lidl вийде на український ринок, а для частини населення знизять тарифи на газ – найважливіше про гроші за тиждень

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші економічні новини тижня, що минає

Тарифи на газ для деяких українців змінилися, а в Україну заходить конкурент АТБ із ЄС / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У Європі ціна грудневих ф'ючерсів знизилася майже на 10% і досягла 850 доларів за тисячу кубометрів, а для деяких українців знизили тарифи на газ.

Понеділок. Конкурент АТБ вийде на український ринок

Найбільша європейська мережа супермаркетів Lidl, за прикладом якої відкривалися перші магазини АТБ, навряд чи з'явиться в Україні 2022 року. Однак, ймовірно, відкриття Lidl може призвести до закриття кількох українських мереж – "Екомаркету" та "Великої Кишені". А запуск торгової мережі триватиме понад рік.

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Європейські супермаркети вважаються рітейлером із "жорсткими дисконтами". Компанія економить на упаковці та рекламі та регулярно робить суттєві знижки для покупців.

Вівторок. В Україні знизили тарифи на газ, але не для всіх

Українці, які так і не вибрали постачальників газу, платитимуть за блакитне паливо 7,96 грн. за кубометр замість 16,56 грн. Такий тариф діятиме до 30 листопада 2021 року для побутових споживачів, які отримують послуги від постачальника останньої надії (ППН).

Водночас, бюджетні установи, заклади охорони здоров'я державної та комунальної власності купуватимуть газ у ППН за ціною 16,8 грн за кубометр.

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Середа. Для українців змінили правила реєстрації авто

У сервісних центрах МВС для українців спростили правила реєстрації автомобілів. Тепер у будь-якому місті України можна поставити авто на облік та отримати номери до нього. Щоб зареєструвати авто за спрощеною процедурою, потрібно записатися в електронну чергу та відвідати сервісний центр МВС.

Щоб зареєструвати авто за спрощеною процедурою, потрібно записатися в електронну чергу та відвідати сервісний центр МВС.

Четвер. В Україні почали діяти нові правила купівлі нерухомості

З 28 жовтня в Україні набув чинності закон, згідно з яким покупцю нерухомості одночасно у власність переходить земля, де розташований будинок.

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Тепер, купуючи будь-яке нерухоме майно, крім квартири у багатоквартирному будинку, покупцю об'єкта автоматично переходить право власності або право користування земельною ділянкою.

Це правило діє і для земель, що знаходяться у постійному використанні, і для ділянок, що орендуються.

П'ятниця. У Європі обвалилися ціни на газ

У Європі 29 жовтня впали ціни на газ – ціна грудневих ф'ючерсів знизилася майже на 10% і досягла 850 доларів за тисячу кубометрів. Вартість грудневих ф'ючерсів на газ за індексом голландського TTF, найліквіднішого європейського хаба, на відкритті торгової сесії п'ятниці трохи перевищувала 930 доларів.

Але протягом дня вона поступово знижувалась, вже об 11:11 вона опустилася до мінімальних за день 840,5 долара. З того часу вартість газу в Європі торгується в районі 840-850 доларів.

Раніше ми писали, що Росія почала шантажувати Молдову та пропонувати продати газ ще дешевше в обмін на ослаблення зв'язків із ЄС.