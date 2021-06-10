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Конфіскація квартири за борг за ЖКП: скільки потрібно не платити, щоб позбутися житла

10 червня 2021 8:51

Олександр Панченко , Ігор Тимофєєв

Згідно із законом квартира або будинок боржника конфіскуються насамкінець

/ Фото: Pixabay

Українці заборгували за комуналку майже 80 млрд гривень, і деяким власникам нерухомості, що вперто не бажають платити за електрику, газ, опалення та воду, загрожує виселення за рішенням суду, конфіскація житла та його продаж. Сайт "Сьогодні" з'ясовував, за яку суму боргу у власника можуть відібрати житло?

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На цей момент сума боргу має становити більш як 20 мінімальних зарплат, тобто 120 тис. грн. Якщо вона менша, то виселити не мають права. Стягнення скерують на грошові кошти та інше майно боржника, наприклад автомобіль.

Згідно із законом квартира або будинок, в якому проживає боржник, конфіскуються насамкінець. А передовсім стягнення скеровують на окрему від будинку земельну ділянку, інші приміщення, що належать боржникові. Разом із житловим будинком стягнення скеровують також на прилеглу до нього земельну ділянку, що належить боржникові.

Як уникнути конфіскації майна? Якщо на вас уже подали в суд і очевидно, що рішення буде на користь комунальної структури (а позови про стягнення боргу суд задовольняє приблизно в 90% випадків), то оптимальний варіант – визнати суму боргу й укласти мирову угоду. Якщо відразу сплатити борг неможливо, то слід укласти з комунальниками договір про реструктуризацію боргу (відшкодування навиплат) і виплачувати частинами.

Нагадаємо, Мін'юст і Нацбанк дозволили банкам блокувати рахунки боржників за комуналку і автоматично списувати з них недоплату за рішенням суду.

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Також повідомляли, що українці стали краще платити за комунальні послуги, але їхніборги продовжують зростати.

Деякі боржники за комунальні послуги примудряються оформляти субсидію. Про найпоширеніші схеми дивіться в сюжеті:

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