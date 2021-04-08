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Кому найпростіше знайти роботу в локдаун: ТОП-3 робітничих спеціальностей

8 квітня, 10:30

Ксенія Капустинська , Олександра Романюк

Найбільше платять представникам не найпопулярніших професій

Представники робітничих спеціальностей в Україні все ще користуються найбільшим попитом на ринку праці. Цьому не завадив навіть черговий локдаун, який уже оголошений в Києві з 5 квітня і який загрожує іншим регіонам із червоної зони.

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Рейтинг робітничих професій, що в найбільшій потребі, для сайту "Сьогодні" склали аналітики ресурсу "OLX Робота".

  1. Робота водієм. З початку року розміщено понад 9 тисяч таких вакансій. Середня зарплата водія, яку обіцяють, – 19 тис. грн. Це на 1 тис. грн більше, ніж пропонували рік тому. Причому професія водія була найбільш популярною і в період весняного локдауну в 2020 році.
  2. Професія продавця. Нині тільки на одному сайті з працевлаштування 8,9 тис. таких пропозицій. Середня зарплата, на яку можна розраховувати, – 9500 грн на місяць.
  3. Вантажники. Таких вакансій близько 3 тисяч. Роботодавці готові платити за таку роботу в середньому 10,2 тис. гривень. Торік навесні ця професія теж була в топі найпотрібніших.

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Також аналітики радять звернути увагу на вакансії кур'єрів, касирів, комплектувальників замовлень, операторів call-центру (віддалено).

До речі, найвищі зарплати серед робочих спеціальностей пропонують фасадникам і мулярам. А найменше платять якраз продавцям.

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Кому найпростіше знайти роботу в локдаун: ТОП-3 робітничих спеціальностей
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Мати роботу під час карантину – це тільки половина успіху. Адже до роботи потрібно ще дістатися, а під час локдауну це зовсім непросто. Як кияни вирішували цю проблему в перший день нового локдауну – дивіться в сюжеті:

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Зарплати в Україні

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робота вакансії зарплати працевлаштування середня зарплатня професія роботодавці ринок праці

Джерело: Сьогодні

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