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Компенсацію за житло зможуть отримати ще більше українців – що змінилося

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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31 травня, 14:49
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Народна депутатка розповіла, що станеться одразу після ухвалення закону про виплату компенсації
Заявки на компенсацію за житло може подавати ще більше людей
Заявки на компенсацію за житло може подавати ще більше людей / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

В Україні розширили список тих, хто може подати інформацію про своє зруйноване чи пошкоджене майно, хоча закон про виплату компенсації наразі не ухвалено.

Про це заявила голова політичної партії "Слуга Народу" Олена Шуляк.

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За її словами, одразу після ухвалення закону всі громадяни, житло яких постраждало через війну, отримають компенсацію.

"Відтепер подати заявку можуть не лише фізичні особи, а й юридичні або їхні спадкоємці чи правонаступники. Тобто не лише фактичні господарі нерухомості, а й потенційні власники – ті, хто не встиг оформити право на нерухомість чи лише інвестував кошти у будівництво", – пояснила нардеп.

Шуляк наголосила, що про пошкодження чи руйнування можуть повідомляти власники нерухомості чи замовники будівництва, а також члени житлово-будівельних кооперативів, які викупили житло, але ще не оформили на нього право власності.

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Заяви можуть подаватись навіть спадкоємцями всіх категорій заявників.

"На сьогоднішній день понад 424 тис. людей втратили житло або ж потребують допомоги в ремонті, проте заявки на компенсацію все ще надходять. Ми знайдемо можливість кожному допомогти", – пообіцяла Шуляк.

Компенсація за ще один вид нерухомості

Нещодавно у спеціальний реєстр пошкодженого житла дозволили вносити навіть об'єкти незавершеного будівництва, однак за умови, що ви маєте на нього дозвільну документацію.

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Внесення інформації шодо пошкоджених об’єктів до цього реєстру необхідне, щоб потім людина змогла отримати за нього компенсацію.

Кабмін також дозволив по-іншому фіксувати факт зруйнованого і пошкодженого житла. Тепер не обов’язково надавати фото чи відео, можна скористатися супутниковими знімками, які підтверджують цей факт.

"Сьогодні" раніше писали, чи зможуть українці зі зруйнованим житлом отримати квартиру у іншому місті і розповідали, як отримати компенсацію підприємцям за шкоду під час війни.

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