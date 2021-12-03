Шкіра класу "люкс": які крісла закуплять для міністрів за гроші українців

Для міністрів планують закупити крісла класу "люкс", гроші на це вже заклали у держбюджеті

В держбюджеті заклали 116 тисяч гривень на крісла для зали засідань Кабінету Міністрів України. Одне таке вартуватиме 14500 грн.

Про це стало відомо з інформації, яку опублікували на сайті публічних закупівель ProZorro.

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Назва їх має бути "Сенатор", а виготовлені обов’язково з якісної деревини, оббиті натуральною шкірою класу "люкс" та з м’яким сидінням. Проте на новеньких кріслах сидітимуть лише восьмеро міністрів, інші 14 урядовців, схоже, посидять ще у старих.

Вартість в онлайн- та офлайн-магазинах

В інтернет-магазинах ціни на них стартують від шести тисяч гривень. Виявляється, що це одна з найпопулярніших моделей.

Кореспондентка "Сьогодні" Анастасія Блищик поцікавлася вартістю таких крісел у продавців меблевих точок. Вони зауважують, що з таким бюджетом нічого не знайдуть, адже ціни на крісла за вищезгаданими критеріями стартують від тисячі євро. А за закладене в бюджеті можуть запропонувати крісло зі звичайної синтетичної тканини.

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Великої черги, хто волів би продати свої крісла урядовцям, не було. Зголосилися лише двоє кандидатів. Уряд обрав того, хто запропонував дешевше: за одне крісло майже девʼять тисяч гривень. Правда, за такі гроші, замість шкіри "люкс", може бути лише звичайний шкірозамінник.

Що ще закладено у бюджет?

Верховна Рада 2 грудня у другому читанні прийняла закон про державний бюджет України на 2022 рік. Документ передбачає більше 50 мільярдів гривень додаткових доходів та видатків.

У бюджет закладено:

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підвищення зарплати лікарям – для них мінімальною буде 20 тисяч гривень,

– для них мінімальною буде 20 тисяч гривень, збільшили до 7,3 % ВВП видатки на освіту ,

, курс долара – у документі закладено, що долар буде на рівні 28,6-28,7 грн/дол. до кінця 2022 року. Інфляція становитиме – 6,2%,

– у документі закладено, що долар буде на рівні 28,6-28,7 грн/дол. до кінця 2022 року. Інфляція становитиме – 6,2%, з 1 жовтня зросте мінімальна зарплата на 200 гривень – до 6700 гривень, а мінімальна пенсія повинна підвищитись на 8,2%. Індексація запланована на 1 липня та 1 грудня,

на 200 гривень – до 6700 гривень, а повинна підвищитись на 8,2%. Індексація запланована на 1 липня та 1 грудня, витрати на субсидії становитимуть 38,4 мільярда гривень,

становитимуть 38,4 мільярда гривень, доходи від приватизації – 8 мільярдів гривень. А витрати на нацбезпеку та оборону – 323 мільярди гривень, або 6% ВВП,

– 8 мільярдів гривень. А – 323 мільярди гривень, або 6% ВВП, інфраструктура – близько 25 мільярдів,

окремі галузі економіки – понад 8 мільярдів,

охорона здоров'я – додатково 3,1 мільярда,

освіта і наука – додатково 2 мільярди,

На фізичну культуру та спорт – додатково 1 мільярд. Кошти витратять на розвиток баз олімпійської підготовки та реабілітацію дітей з інвалідністю.

5 мільярдів піде на підтримку культури. А саме на проєкт "Велика реставрація", кіноіндустрію, книговидавничу справу та популяризацію української літератури.

На цифровізацію збільшать видатки на 1,8 мільярда гривень, а на підтримку місцевої влади щодо теплопостачання буде додатково виділено близько 1,5 мільярда гривень. Видатки на національну безпеку та оборону зростуть на 3,7 мільярда гривень.

Раніше "Сьогодні" писали, що діти в Україні отримають по 10 тисяч доларів, проте не всі зможуть їх забрати.