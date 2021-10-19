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Кого звуть працювати в Німеччину? Найпопулярніші вакансії для українських заробітчан

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Керівник проекту "Гроші" Сьогодні
19 жовтня, 06:20
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Розповідаємо, фахівців яких сфер звуть працювати в Німеччину за високі зарплати
Деяким українцям в Німеччині готові платити від 100 тис. грн
Деяким українцям в Німеччині готові платити від 100 тис. грн / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У Німеччині середня заробітна плата, яку пропонували українцям, склала близько 80 тис. грн. За даними кадрового порталу grc.ua, 25% всіх актуальних вакансій відкриті для IТ-фахівців.

Розповідаємо, які сфери діяльності для українців в Німеччині найпопулярніші.

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Сфера IT

В основному, шукають IТ-фахівців з мінімальним досвідом роботи або взагалі без досвіду роботи. Середня компенсація – трохи більше 60 тис. грн. Але є вакансії і з великим окладом. Наприклад, розробник програмного забезпечення (Net and Node.js Software Developer) може претендувати на суму 4-4.5 тис. євро (до вирахування податків).

Продажі

15% всіх активних вакансій – пропозиції про роботу в сфері продажів. Середня компенсація для фахівців, яку пропонують роботодавці в Німеччині – близько 55 тис. грн.

Що вимагають від кандидата:

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  • вид на проживання в Німеччині (наявність дозволу на роботу);
  • знання німецької та німецької мов;
  • досвід в продажах;
  • відмінні комунікаційні та презентаційні навички;
  • аналітичне мислення і проактивність.

Крім заробітної плати пропонують відсотки за комісію від угод і бонуси за виконання KPI.

Будівництво і нерухомість

15% відкритих вакансій в кінці вересня-початку жовтня в Німеччині – це пошук співробітників категорії "Будівництво, нерухомість". Середня компенсація категорії – близько 70 тис. грн. Потрібні різноробочі, слюсарі, інженери, будівельники-обробники, кранівники. Заробітна плата залежить від спеціалізації і досвіду роботи.

Так, наприклад, кранівник може розраховувати на суму близько 2 тис. євро, інженер-проектувальник – на оклад до 4 тис. євро, різноробочий – до 700 євро. Обов'язкова вимога – знання німецької та наявність робочої візи. Інженерам обіцяють допомогу в отриманні дозволу на роботу і допомогу з переїздом.

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Медицина і фармацевтика

10% роботодавців з Німеччини шукають персонал в категорії "Медицина, фармацевтика". Шукають молодший і середній медичний персонал та провізорів. медсестрам обіцяють до 3.5 тис. євро (близько 92 тис. грн), провізорів – до 2.5 тис. євро (близько 66 тис. грн).

Що вимагають від кандидата: знання німецької на рівні А1 і досвід роботи в медустановах не менш 3 років. Після успішного проходження співбесіди претендентам пропонують курси німецької за рахунок роботодавця для підвищення рівня німецького до В1. Також, потрібні фармацевтичні представники. Оклад складається з ставки, відсотки від продажів і бонуси за виконання KPI.

Сільське господарство

Середній оклад, який пропонують працівникам на виробництві та в сфері сільського господарства, – близько 50 тис. грн.

Потрібні різноробочі (середня компенсація до 700 євро), електромонтери (до 1.5 тис. євро), слюсарі (до 2 тис. євро), наладчики сільськогосподарських машин і устаткування (до 1.5 тис. євро) та інші фахівці.

Вимоги від кандидатів: наявність сертифікату про вакцинацію, знання німецької мови, досвід роботи не менше 3 років за спеціалізацією.

Яку роботу пропонують студентам і фахівцям без досвіду роботи

10% вакансій на сайті grc.ua- пропозиції про роботу для студентів і фахівців без досвіду роботи. Середній оклад – близько 23 тис. Грн. Найчастіше пропонують сезонну роботу або віддалену роботу. Потрібні бармени, офіціанти, співробітники колл-центрів, helpdesk і т.д.

Обов'язково потрібно знати англійську та німецьку мови, мати сертифікат про вакцинацію і проактивність.

Раніше ми писали, що працівники з України відмовляються працювати в Польщі на зборі яблук і вибирають легшу роботу. Фермерам доводиться дешево експортувати яблука за кордон, адже так вони можуть хоч якось заробити.

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