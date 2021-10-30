Кого кличуть на роботу до Чехії? ТОП-6 затребуваних вакансій для українських заробітчан

Від 35,5 тис. грн до 62 тис. грн пропонує 41% роботодавців, а від 143,5 тис. грн готові платити лише 6%

Середня зарплата в Чехії для українців набагато вища, ніж у Польщі / Фото: Getty Images

Українців на роботу активно запрошують роботодавці із Чехії. Найбільше відкритих вакансій у сфері IT (31% усіх актуальних вакансій регіону), "Продажі" (19%) і "Виробництво та сільське господарство" (15%).

Такі дані "Сьогодні" отримали від кадрового порталу grc.ua.

Реклама

Як нам розповіли, у Чехію потрібен домашній персонал (9%), експерти з автомобільного бізнесу (8%) та будівельники (7%). Раді чеські роботодавці й українським студентам – для претендентів із категорії "початок кар'єри, студенти" відкрито 6% всіх актуальних вакансій регіону.

Найменше відкритих вакансій для працівників таких сфер:

гостинність (2%);

промисловість краси та спорту (2%);

наука, освіта (1%).

Яку зарплату готові платити українським заробітчанам

Середня заробітна плата для українців, які шукають роботу у Чехії, у жовтні 2021 року становила близько 67,5 тис. грн.

Реклама

від 35,5 тис. грн. до 62 тис. грн. пропонує 41% роботодавців;

до 89 тис. грн. українським працівникам готові платити 23%;

до 117 тис. грн пропонують 18% вакансій у Чехії

до 143 тис. грн. обіцяють компенсацію 12% роботодавців;

від 143,5 тис. грн готові платити 6% роботодавців із Чехії.

А що з роботою у Польщі?

Середня заробітна плата, яку пропонували українцям польські роботодавці у вересні, становила близько 35 тис. грн. (на 32,5 тис. грн менше, ніж зараз у Чехії).

Кому найчастіше пропонують роботу:

робітникам (14%);

спеціалістам зі сфери ІТ (13% усіх актуальних вакансій регіону);

кандидатам із сфери "Виробництво/Сільське господарство" (12%).

спеціалістам зі сфери "Маркетинг, реклама, PR" (9%);

кандидатам із сфери "Продажі" (7%).

Найменше вакансій (менше 0,1%) відкрито у категоріях "Спорт, фітнес, салони краси", "Мистецтво, розваги, мас-медіа" та "Безпека".

Реклама

До речі, працівники з України відмовляються працювати у Польщі на збиранні яблук та обирають легшу роботу. Фермерам доводиться дешево експортувати яблука за кордон, адже вони можуть хоч якось заробити.