Коли в Україні запрацює "космічний" інтернет від Ілона Маска?

Інтернет, який забезпечуватимуть з космосу супутники Starlink, з'явиться в Україні не раніше 2022 року.

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Про це свідчать дані на сайті самого проєкту Starlink, який реалізує компанія Ілона Маска SpaceX.

Сайт дозволяє ввести адресу будь-якої точки планети для замовлення підключення до Мережі. Якщо вводити українські адреси, з'являється повідомлення: "Starlink націлений на покриття вашого регіону 2022 року" .

Як відомо, днями SpaceX в 19-й раз доправила на орбіту кількадесят супутників. Космічне орбітальне угруповання Starlink тепер налічує 1083 апарати. Планується, що в результаті їх буде 12 тисяч.

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Мережа Starlink призначена для забезпечення доступу до інтернету за рахунок розгортання на навколоземній орбіті великої кількості супутників.

"Космічний" інтернет вже проходить бета-тестування. зараз безлімітний доступ в Мережу від Starlink коштує 99 доларівна місяць. Додатково потрібно заплатити близько 500 доларів за обладнання.

Детальніше про проєкт Ілона Маска дізнавайтеся з відео "Сьогодні":

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