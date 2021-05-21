Коли в Україні з'явиться дешева полуниця і черешня: прогнози не тішать

Українська черешня ще зріє, тому торгують іспанським імпортом, вартість кілограма – 1000 грн, майже як мінімальна пенсія

Коли в Україні подшевшають полуниця та черешня / Фото: Reuters

На українських базара вже повно першої полуниці та черешні, але ціни шокують, є навіть іспанські ягоди по тисячу гривень за кілограм. Українська ягода теж не дешева, полуниця, приміром, коштує від ста до двох сотень.

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Коли перші ягоди стануть доступнішими та чи варто взагалі чекати зниження цін, з’ясували у новинах "Сьогодні".

Українська ягода зараз на ринках переважно з фермерських господарств Херсонщини, вирощена у теплицях. Вирізняється за розміром, кольором та пружністю і зберігається кілька днів.

Ціни жахають

Однак купують її неохоче: через холодну погоду ґрунтової ягоди ще немає, а на тепличну ціни високі.

"Вчора була 180, сьогодні 160. Через місяць 120? Не менше. Ну поки що так. Звичайно дозволить собі багато хто не може. Но по судочку беруть", – каже продавчиня.

Сьогодні максимум – три, каже киянин Петро. Полуницю зазвичай бере на гуртовому ринку у перевірених продавців, бо роблять знижку. Він поділився лайфаком, як обрати ранню смачну ягоду.

"Это квадратная, а это такая конусная, она слаще – из первых. Чтоб она зрелая уже была, аж до хвостика уже красная, чуть-чуть кравдратноватая, это если по сорту определить ее".

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Ціни на полуницю від 100 гривень на базарах, до 200 – у супермаркетах. А от українські кісточкові – ще стигнуть. У ятках – торгують іспанським імпортом, вартість кілограма – майже як мінімальна пенсія.

Прогнози експертів

Зі слів експертів, грози і дощі побили кісточкові, тож черешні нині мало, із запізненням стигне і ґрунтова полуниця.

"Масове поступлення полуниці на ринок буде не раніше, я так думаю, початку червня, а якщо так, то ціна на неї буде триматися в межах 100 гривень за кілограм як мінімум до кінця травня – початку червня", – каже Олег Пендзин, економічний експерт.

А поки чекаємо на нашу дешевшу ягоду, у столичному супермаркеті на 200 гривень можна купити кілограм української полуниці або за ті самі гроші – кошик екзотичних фруктів: кілограм апельсинів, стільки ж бананів, лимонів, а ще взяти кошик ківі, великий грейпфрут і навіть ананас.

Раніше ми писали, що через холодну і дощової весни урожай полуниці в Україні зменшився, але заморозки, на відміну від минулого року, все-таки не пошкодили ягоду, тому урожай виявився непоганим.