Коли в Україні подешевшають хліб і випічка? Експерт-аграрій дав прогноз

Поки що на світових ринках дорожчають зерно і олія

Низький урожай зернових 2020 року, подорожчання палива, збільшення мінімальної зарплати тощо призвели до зростання цін на продукти в Україні. За останні 12 місяців "продукт № 1" додав у ціні 12% (станом на 1 березня), в тому числі за січень – 1,1%, за лютий – 2,8%. Сайт "Сьогодні" з'ясовував, чому так дорого коштують хліб з випічкою і коли вони можуть подешевшати.

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Причиною називають підвищення цін практично на всі інгредієнти, причому не тільки в Україні. Так, на світових ринках дорожчає зерно. Також підвищуються ціни на олію – через поганий торішній врожай і зростання цін на світових ринках. Дорожчає цукор. В Україні соняшникова олія за останній рік подорожчало на 35%, цукор – майже на 62%. Відповідно, піднялися ціни на всі товари, до складу яких входять ці продукти: хлібобулочні та макаронні вироби, випічка і солодощі.

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Гендиректор асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" Роман Сластьон вважає, що в квітні ціни на борошняні продукти навряд чи сильно зміняться:

"По хлібу і борошні я зараз не бачу підстав для подорожчання. Ціни на зернові культури вже давно знаходяться на високому рівні, на олію – теж. Тож зростання цін на основні компоненти хліба вже позначилося на собівартості продукції в попередні місяці. Однак і дешевшати хліб поки не буде. Теоретично це можливо після появи нового врожаю пшениці".

З кінця липня – серпня очікується зниження цін на сировину, а безпосередньо на вартості хліба це позначиться вже десь у вересні, підсумував Роман Сластьон.

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Раніше сайт "Сьогодні" розповідав: чого чекати від цін на овочі з борщового набору.

Нагадаємо, попри подорожчання, Україна опинилася в списку країн з найнижчими цінами на продукти. В продовольчій організації ООН (ФАО) ледь не найдешевшими в світі назвали українські яблука та курячі яйця.

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