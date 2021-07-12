Коболєв пояснив премії в "Нафтогазі" та нова індексація пенсій – найголовніше про гроші СЬОГОДНІ

Бонуси виплатили за виконані перед держбюджетом зобов'язань, а доплати впровадять з 2022 року

В Україні долари можна купувати за безнал / Фото: колаж "Сьогодні"

МВФ може виділити Україні 2,7 млрд доларів не кредитних коштів, а колишній керівник НАК "Нафтогазу" Андрій Коболєв пояснив, за що в 2020 році керівництво компанії отримало багатомільйонні премії.

Доплати пенсіонерам за вік

В Україні під час березневої індексації пенсій підвищуватимуть ще й доплати за вік. Це стосується щомісячних виплат 400 гривень для осіб від 75 до 80 років і 500 гривень для осіб старше 80 років. Таку практику запровадять з 2022 року.

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Міністр соціальної політики Марина Лазебна уточнила, що кошти на програму допомоги літнім пенсіонерам виділять з держбюджету, а не з бюджету Пенсійного фонду.

Максимальна пенсія зросла з 1 липня, а з 2022 року введуть доплати за вік / Фото: Getty Images, Сьогодні

Новини від МВФ допомогли гривні

Міжнародний валютний фонд (МВФ) до кінця літа може виділити Україні 2,7 млрд доларів в рамках загального розподілу SDR в розмірі 650 млрд доларів. Ці гроші не будуть кредитом і допоможуть Україні впоратися з піковими виплатами за зовнішнім боргом, які заплановані на вересень. Тому питання отримання наступного траншу від МВФ знову стане дуже актуальним тільки до весни 2022 року.

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А, долар 12 липня після зростання за офіційним курсом торгується на міжбанку в районі 27,3 грн. Положення гривні зміцнилося, тому що Міжнародний валютний фонд може виділити Україні 2,7 млрд доларів в рамках розподілу коштів для боротьби з коронакризою.

За програмою stand-by траншу може вже й не бути / Фото: AFP

АЗС Glusco торгує бензином?

На вихідних Державна фіскальна служба (ДФС) провела слідчі дії на АЗС мережі Glusco в 15 регіонах України. Причиною стали повідомлення про те, що заправки Glusco нібито відновили продаж бензину. У ДФС запевнили, що все 106 перевірених заправок не працювали. Тим часом в Мережі запевняють, що бензин на Glusco все-таки продається, і навіть публікують докази.

Вони стверджують, що перевірки не були раптовими, тому заправки закрилися безпосередньо перед приїздом співробітників ДФС і відкрилися після нього.

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АЗС Glusco / Фото: пресс-служба ГФС

Долари можна купувати за безготівкову гривню

Українці отримали можливість купувати в банках готівкову іноземну валюту за безготівкову гривню. Тобто за покупку готівкових доларів в касі тепер можна розрахуватися карткою. Дозвіл діє і в зворотному напрямку – гривню за продаж готівкових доларів можна отримувати не в руки, а відразу на карту. Крім того, готівкові долари можна обмінювати через банкомати і термінали.

Також за гривневу безготівку тепер можна купувати і продавати банківські метали (для фізосіб). Юридичні особи отримали можливість здійснювати операції з продажу банківських металів у вигляді монет.

Реклама Долар за тиждень не змінився у ціні / Фото: уніан

Премії в "Нафтогазі"

Коболєв заявив, що в 2020 році керівництво компанії отримало багатомільйонні премії за виконані перед держбюджетом зобов'язання з відрахувань податків та частини прибутку.

Він зазначив, що кожен з директорів і членів правління НАК отримав премії в межах максимально дозволеного ліміту, який прописаний в контракті кожного співробітника "Нафтогазу". Крім того, він вважає, що "Нафтогаз" виконав свої зобов'язання по чистим грошовим переказам в бюджет на 100%. Їх компанія погодила з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем і президентом Володимиром Зеленським.

Кожен з директорів і членів правління "Нафтогазу" отримав премії в межах максимально дозволеного ліміту / Фото: колаж "Сьогодні"

Всі подробиці в спецтемі Пенсійна реформа