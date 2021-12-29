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Клієнт ПриватБанку втратив усі кошти при переказі: що відповіли у банку

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
29 грудня, 10:53
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Клієнт банку каже, що подібна ситуація вкотре повторюється
ПриватБанк звинуватили у крадіжці коштів
ПриватБанк звинуватили у крадіжці коштів / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Клієнт ПриватБанку, поповнючи картку іншого банку через ПриватБанк, втратив свої кошти.

Про це він повідомив на сайті Мінфіну.

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Клієнт говорить, що така ситуація вже не вперше, проте при останньому поповненні сума була немаленька, та й кошти взагалі не прийшли.

"Поповнював карту іншого банку через ПриватБанк, вже така ситуація не перший раз. Перший раз поповнював на 500 прийшло 300, зв'язатися з ким-небудь неможливо. Гаразд 200, цього разу поповнював на 1000, грошей немає, це вже перебір", — пише він.

Що відповіли в ПриватБанку

У банку відповіли, що питання не вирішать, поки не отримають результати інкасації.

"Дану заявку на повернення коштів прийнято в роботу. Для її відпрацювання ми чекаємо на результати інкасації. Зробимо все можливе, щоб надати відповідь в найкоротший термін", — написав ПриватБанк.

Як працюватиме ПриватБанк на зимові свята?

ПриватБанк не працюватиме з 1 по 3 січня, а програма "Приват24" буде доступна клієнтам цілодобово.

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Такий самий графік на новорічні свята і у державного Ощадбанку, а також додатку "Ощад24".

У період з 31 грудня до 4 січня діятимуть офіційний курс гривні й облікова ціна банківських металів, встановлені 30 грудня.

Раніше ми розповідали, чому ПриватБанк не зміг заблокувати дії шахраїв, незважаючи на те, що у їх клієнтки було встановлено ліміт на покупки в інтернеті.

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Ми також розповідали, як отримати "тисячу Зеленського" через ПриватБанк.

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