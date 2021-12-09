Гроші
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
⚡ Переговори Байден - Путін ⚽ Зоря - Буде-Глімт: онлайн 💡 Заборона пакетів 🎄 Новий рік 2022
СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

Китайська компанія-гігант Evergrande оголосила про дефолт

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
9 грудня, 13:09
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Один з найбільших забудовників світу China Evergrande Group зазнав краху через невиплату своїх велитенських боргів
Китайського забудовника Evergrande оголошено банкрутом
Китайського забудовника Evergrande оголошено банкрутом / Фото: Колаж: Сьогодні

Китайський забудовник-гігант Evergrande вперше офіційно повідомив про дефолт щодо виплат за доларовими кредитами.

Про це повідомляють агентства Bloomberg та Fitch Ratings.

Реклама

Зазначається, що рейтингове агентство Fitch понизила кредитний рейтинг компанії та її дочірніх підприємств до рівня "обмеженого дефолту" у зв’язку із невиплатою за бондами у 645 млн доларів та у 590 млн доларів під 13 та 13,75%.

Внести кошти Evergrande мало до 6 грудня, саме до цього моменту діяло відтермінування.

Як пише Bloomberg, заява рейтингового агентства стала "останньою віхою у багатомісячній фінансовій драмі".

Реклама

Що сталося з китайським гігантом?

Компанія China Evergrande Group в цьому році отримала статус забудовника із найбільшими у світі боргами, загальна сума яких становить 305 мільярдів доларів.

Ситуація значно погіршилась з початком коронакризи 2020 року, з того моменту компанія буквально висіла на волосині і кілька разів рятувала себе від дефолту в останній момент.

За цей час Evergrande зажила боргів у 171 китайському банку та 121 фінкомпанії, тож дефолт такого велетенського ігрока фінансового ринку може призвести до скорочення кредитування в країні.

Реклама

Намагаючись заплатити відсотки за облігаціями, голова компанії Хуей Ка Янь продав акції Evergrande на рекордні 343 млн доларів.

"Сьогодні" також розповідали, як крах китайського забудовника може позначитись на економічній стабільності України.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама
Тарифи на газ
Більше новин
ТОП публікацій
Юлія Ляхова

Юлія Ляхова

Керівник проекту "Гроші" Сьогодні

 Дивитись усі статті
Фінанс-дайджест
Більше новин
ТОП публікацій
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Бізнес News
Money-лайфхакер
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.22

Російський рубль (₽)

0.3693

Євро (€)

30.77

Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Клікни, щоб не стояти в черзі
Велике оновлення мереж
Як економити з "розумними лічильниками"
Увімкни мозок!
Інвестпорада
Куди вкласти: валюта, крипто чи золото
Зроби правильний вибір!
Авіатури
Куди летимо? У Стокгольм та на Корфу!
Дізнатись про нові напрямки
ТОП бізнес
Золота жила для підприємців
Чернігів
Харків
Дніпро
Львів
Чорноморськ
1/2
Чому не Київ?
Опитування

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Карантинні прогнози
Що чекає на підприємців
Вакцинуйся знанням!
Green Energy
Лідери сонячної енергетики
Що не так із Україною?
Авторинок
Улюблені уживані машини українців
Тест-драйв цін
Опитування
Математика нумізматики
За одну монету готові платити 100 тис. грн!
Порийся в скарбничці
(Не)святкові ціни
Скільки коштує Новий рік
Заглянь під ялинку
Комуналка
Кому опалення обійдеться дорожче за все?
Дізнатися!
Біржа прогнозів
Продавати чи купувати долари?
Експертні поради
Банк порад
Як заощаджувати гроші?
Дізнайся - й починай відкладати!
Опитування
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
18,36
30,50
30,00
29,00
18,37
30,55
29,55
28,33
19,25
30,59
30,38
28,98
19,57
33,49
30,77
30,12
19,00
33,88
30,87
30,27
18,97
33,99
30,87
30,27
19,64
33,99
30,87
30,27
19,64
34,59
30,00
28,29
19,01
36,97
30,87
33,97
19,97
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти