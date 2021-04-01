Китай в пріоритеті: Україна активізувала зовнішню торгівлю

Україна в перші три місяці 2021 року збільшила зовнішній товарообіг до 28,83 млрд дол. Це на 12,13% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Зростає як експорт товарів з України (на 12,03%), так й імпорт до нашої країни (на 10,88%).

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Про це повідомив заступник міністра економіки, торговий представник України, Тарас Качка.

"Експорт до Китаю прискорюється величезними темпами. У першому кварталі цього року в порівнянні з першим кварталом 2020 року – зростання на 55,3%. І з Китаєм, і з ЄС скорочуємо негативне сальдо", – уточнив Качка.

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На його думку, така динаміка загалом свідчить про те, що українська економіка відновлюється.

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"Хороша новина – експорт зростає. Перший квартал приніс 13,75 млрд доларів ... Але також зростає й імпорт ... Це означає, що споживачі готові витрачати. Це означає більше зібраних податків. Але це також і мінус в нашому торговому балансі, динаміка якого поки випереджає минулий рік", – додав Качка.

Нагадаємо, за січень-лютий 2021-го Україна збільшила зовнішній товарообіг до 17,57 млрд доларів. Це на 4,44% більше, ніж було протягом того ж періоду 2020 року.

При цьому Україна збирається переглянути умови в Угоді про асоціацію з ЄС, щоб активізувати торгівлю із західними партнерами. До слова, в грудні 2019 роки вже відбулося невелике розширення торгової частини Угоди – були збільшені квоти на безмитний експорт м'яса птиці з України.

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