Китай скуповує українську кукурудзу

Експорт кукурудзи з України в Піднебесну помітно збільшився в 2020 році

Китай став ключовим покупцем української кукурудзи в жовтні-грудні поточного 2020/2021 маркетингового року (МР). Ця країна різко наростила закупівлі кукурудзи з України – в 2,8 рази в порівнянні з тим же періодом минулого року. За три місяці Китай купив 3,6 млн тонн української кукурудзи – це 40% від загального обсягу експорту.

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Про це повідомили аналітики "АПК-Інформ".

Другу позицію з часткою в 31% посів ЄС. Європа при цьому скоротила закупівлі кукурудзи з України на 39% – до 2,7 млн тонн.

Замикає ТОП-3 рейтингу імпортерів Єгипет, який в жовтні-грудні імпортував 900,4 тис. тонн кукурудзи з України (-19% до торішнього рівня). Раніше повідомлялося, що Єгипет знайшов заміну українській кукурудзі.

Всього жовтні-грудні 2020/21 МР Україна відвантажила на зовнішні ринки близько 8,8 млн тонн кукурудзи. Це на 8% менше аналогічного показника 2019/20 МР. За прогнозами експертів, до кінця сезону різниця досягне 23%.

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Нагадаємо, в цьому році Україна зібрала 29,8 млн тонн кукурудзи.

Всього в країні в 2020 році зібрали 65,4 млн тонн зернових з площі 15,3 млн га. Це майже на 7 млн тонн менше, ніж в 2019 році.

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