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Кіпр більше не буде давати громадянство за інвестиції

3 лютого, 14:40

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Влада острова скасувала програму "золотих паспортів"

Кіпр відмовився поновлювати програму надання громадянства в обмін на інвестиції, яка працювала в країні з 2013 по 2020 рік.

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Про це заявив президент Кіпру Нікос Анастасіадіс, повідомило агентство Reuters.

Заміну програмі шукати не будуть, а для заохочення інвестицій придумають інші стимули.

"Програма мала нераціональне просування. Складалося враження, що Кіпр продає свої паспорти", – заявив Анастасіадіс.

За час дії програми Кіпр отримав інвестиції більш ніж на 9 млрд євро. Програмою встигли скористатися близько трьох тисяч людей.

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Для отримання громадянства потрібно було вкласти не менше ніж 2 млн євро у власність або 2,5 млн євро в компанії або державні облігації.

У 2019 році умови програми "золотих паспортів" зробили більш жорсткими. А 13 жовтня 2020 року програму було припинено.

В ЄС критикували програму за непрозорість і механізми, які сприяють відмиванню грошей. А телеканал Al Jazeera випустив документальний фільм, в якому є кадри, на яких кіпрські чиновники нібито пропонують допомогти людині з кримінальним минулим отримати паспорт.

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інвестиції Кіпр громадянство паспорт
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