Кінах: "Підвищення тарифу на передачу електроенергії поглибить кризу в промисловості і призведе до нарощування боргів"

Промисловість України втрачає конкурентоспроможність і зростання тарифу на передачу струму буде цьому сприяти, вважає експрем'єр

Наслідком зростання тарифу на передачу електроенергії в Україні стане поглиблення кризи в промисловості і нарощування заборгованості, заявив колишній прем'єр, президент Українського союзу промисловців і підприємців Анатолій Кінах в коментарі виданню Politeka, пише "Гордон".

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"У нас зразкова промислова криза. Як приклад: за минулий рік промисловість України впала приблизно на мінус 5,2%. А такі стратегічні галузі, як машинобудування, – на мінус 18%. Тому наміри підвищити тарифи для промисловості на виході матимуть тільки поглиблення і промислової, і соціально-економічної кризи і зростання кризи неплатежів", – заявив він.

Відшукати комплексне вирішення цієї проблеми має Кабінет міністрів, вважає Кінах. Він переконаний, що необхідно знайти можливість зберегти конкурентоспроможність підприємств і базових галузей України, а також уникнути поглиблення кризи.

"Коли формується дисбаланс і тарифи на електричну енергію ростуть високими темпами, платоспроможність промисловості зменшується. На виході криза, насамперед, платіжна. На сьогоднішній день промисловість України ще більш втрачає свою конкурентоспроможність, особливо на тлі деіндустріалізації, на тлі того, що Україна поступово перетворюється на державу із сировинною економікою", – пояснив Кінах.

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НКРЕКП підвищила тариф на передачу електроенергії з 1 грудня 2020 року на 30% – з 240,23 грн/МВт·год до 312,76 грн/МВт·год, повідомляла пресслужба "Укренерго" 4 листопада.

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Президент об'єднання "Укрметалургпром" Олександр Каленков вважає, що нове підвищення тарифів "Укренерго" на передачу електроенергії призведе до закриття промислових підприємств і падіння економіки.

Економічний експерт Андрій Новак заявив в ефірі "Україна 24", що підвищення тарифу на передачу електроенергії запустить ланцюгову реакцію по подорожчання всіх товарів і послуг.

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