"Київтеплоенерго" вимагає стягнути з "Укренерго" 887 млн грн боргу за послуги балансування

На 21 квітня борг "Укренерго" перед постачальниками послуг з балансування становив 13,197 млрд грн

Компанія "Київтеплоенерго", яка керує столичними ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6, подала в суд позов до державної НЕК "Укренерго" про стягнення 887,3 млн грн боргу за надання послуг балансування ринку. Про це йдеться в ухвалі Господарського суду Києва від 20 квітня, оприлюдненому в Єдиному держреєстрі судових рішень, повідомляє "Главком".

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Згідно із судовим документом, чистий борг НЕК "Укренерго" перед "Київтеплоенерго" за послуги балансування ринку становить 848 млн грн, решта 39 млн грн – штрафи та пеня.

Розгляд позову призначено на 20 травня.

Раніше з аналогічним позовом до НЕК "Укренерго" звернулася Харківська ТЕЦ-5, зажадавши стягнути 184,7 млн грн.

Нагадаємо, станом на 21 квітня 2021 року борг "Укренерго" перед постачальниками послуг з балансування становив 13,197 млрд грн, за даними самої компанії.

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У 2020 році НЕК "Укренерго" стала найзбитковішою державною компанією із чистим збитком 27,5 млрд грн.

Серед основних причин падіння доходів "Укренерго" експерти називають рішення НКРЕКП. Влітку 2020 року АМКУ офіційно звинуватив НКРЕКП у спотворенні конкуренції на ринку електроенергії, зобов'язавши відмовитися від практики необґрунтованих цінових обмежень і штучного втручання в роботу ринку.

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