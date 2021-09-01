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Стартова ціна 1,39 млрд грн. "Більшовик" піде з молотка

Юлія Безпечна Юлія Безпечна Нічний редактор Сьогодні
1 вересня, 20:44
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У найближчі дні призначать дату приватизаційного аукціону колишнього Київського машинобудівного заводу "Більшовик".
Приватизаційний аукціон з "Більшовика" може відбутися уже в вересні
Приватизаційний аукціон з "Більшовика" може відбутися уже в вересні / Фото: Колаж: Сьогодні

Кабінет міністрів затвердив умови виставлення на приватизаційний аукціон АТ "Перший київський машинобудівний завод" (ПКМЗ) – колишній завод "Більшовик". Стартовою ціною визначили 1,39 млрд гривень.

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Про це повідомив у Facebook голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко.

"1 вересня 2021 року розпочинається новий етап в історії цього незвичайного об'єкту – заводу "Більшовик". Сьогодні Кабінет міністрів України ухвалив умови його приватизації", – написав він.

Сенниченко уточнив, що після сьогоднішнього рішення Кабміну залишилося знайти разом із представником Big-4, KPMG Україна інвесторів для цього активу.

"Стартова ціна підприємства – 1,39 млрд грн. Досвід попередніх конкурсів, які проводив ФДМУ, дозволяє впевнено прогнозувати, що на фінальному табло ми побачимо значно більшу цифру", – упевнений він.

Зі слів Сенниченка, вже традиційно для української приватизації останніх років, передбачено чіткі і справедливі соціальні та економічні гарантії. Дату аукціону комісія визначить найближчими днями.

Велика приватизація

У 2021 році в Україні виставлять на аукціони сім великих державних об'єктів. Це стало можливим після того, як в країні розблокували велику приватизацію, яку до цього зупиняли на час карантину. У список підприємств "на продаж" увійшли:

  • "Перший київський машинобудівний завод" ("Більшовик");
  • "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" (ОГХК);
  • НПЗ;
  • обленерго.
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Нагадаємо, на 31 серпня 2021 року був призначений аукціон з приватизації Об'єднаної гірничо-хімічної компанії (ОГХК), яка повинна стати першим об'єктом великої приватизації. У торгах очікувалася участь українських та іноземних інвесторів.

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