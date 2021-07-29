Кібергігіена в "Дії". Як користувачеві захистити себе в Мережі

Потрібно ставитися з обережністю до відкритого Wi-Fi і обмежити себе в публікації особистих даних в своїх соціальних мережах

Безпека в Мережі. Колаж "Сьогодні" / Фото: Pixabay

У Міністерстві цифрової інформації, яка оголосило про старт Bug Bounty, дали 5 порад кібергігіени в Мережі. Про це повідомляється в Telegram додатку "Дія".

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Для того, щоб захистити себе в Інтернеті, важливо звернути особливу увагу на складність пароля, а також ставитися з обережністю до суспільного відкритого Wi-Fi. Щоб застерегти себе від небажаних наслідків, користувач повинен обмежити себе в публікації особистих даних.

5 порад від "Діє":

Крім логіна і пароля, для захисту своїх акаунтів варто встановити двухфакторную (додаткову) аутентифікацію. Це допоможе вберегти від злому не тільки профілі в Instagram і TikTok, а й банківські рахунки. паролі до різних акаунтів повинні відрізнятися друг від одного. Важливо використовувати не тільки букви, але й символи, і цифри. Також варто відмовитися від ідеї з вибором в якості захисту дату народження. краще ігнорувати повідомлення на пошті або в месенджерах про виграші, сенсаційних знижки або навіть з вашими фото (іноді шахраї намагаються відчужувати у своїх жертв компрометуючі зображеннями). Зазвичай такі посилання – це інструмент, за допомогою якого кіберзлочинці намагаються викрасти дані або гроші. У соціальних мережах для власної ж безпеки не публікувати фактична адреса проживання , Дані про банківські рахунки, особисті документи, фінансову та бухгалтерську інформацію. Wi-Fi з відкритим доступом в громадських місцях також таїть загрозу. Користуватися ним можна і потрібно, однак проводити онлайн-платежі категорично не рекомендується.

У новинах "Сегодня" вже давали поради, як уникнути онлайн-шахраїв:

Нагадаємо, шахраї оформили на жінку кредит за допомогою програми "Дія", а колектори вимагали повернути суму боргу з відсотками 12 тис. грн за користування кредитними коштами.