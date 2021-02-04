Кешбек-сервіси в Україні: на що звернути увагу при виборі платформи

В Україні на сьогоднішній діє більше десятка кешбек-сервісів. Одні з них засновані за кордоном, інші – саме українські. Однак більшість таких сервісів можна назвати міжнародними, адже вони співпрацюють з популярними зарубіжними торговими майданчиками і сервісами, такими як Aliexpress, iHerb, Booking та іншими. На що звертати увагу при виборі сервісу – розповідає сайт "Сьогодні".

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Приклади деяких платформ, через які українці можуть отримувати кешбек від покупок в інтернеті:

Moneta.ua

LetyShops.com

Grivasi.com

PayBack.ua

Smarty.sale

Як же вибрати з них ту, що підходить саме вам?

З якими магазинами співпрацює платформа

Більшість магазинів, які готові ділитися частиною прибутку з кешбек-сервісами (а вони – з покупцями), представлені на багатьох платформах. Тому потрібно згадати, в яких магазинах ви найчастіше робите покупки, і подивитися, чи представлені вони на платформах з кешбеком і на яких саме.

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Говорячи про магазини, ми маємо на увазі і сайти з продажу послуг. Наприклад, з кешбеком можна купити квитки на літак або в кіно, оформити страховку з кешбеком, забронювати номер у готелі за кордоном або оплатити турпоїздку, вивчити іноземну мову або замовити прибирання квартири. В інших країнах кешбек можна отримати навіть за оплату комунальних послуг чи подачу декларації через кешбек-платформи.

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Розмір кешбеку

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У різних кешбек-сервісів можуть бути різні умови співпраці з одним і тим же магазином. Наприклад, в одному з популярних магазинів з продажу електроніки і побутової техніки кешбек на різних платформах становить 1,5%, 1,8%, 1,82%, 2,01% від суми покупки. В іншому популярному магазині з продажу взуття кешбек на різних платформах становить 4,5%, 5,46%, 6,03%. А на декількох платформах цей магазин відсутній.

Мінімальна сума для виведення грошей

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В цьому плані умови теж дуже різні. На деяких платформах після нарахування кешбеку можна вивести на карту або телефон будь-яку суму, хоч 1 грн. На інших сервісах встановлений мінімальний поріг: наприклад, 5 грн, 5 доларів, 200 грн тощо. У третіх магазинах мінімальний поріг чималий (наприклад, 250 грн), але якщо виводити через карти певних банків, поріг зменшується (наприклад, до 5 грн).

Деякі користувачі кешбек-сервісів звертають увагу, чи є підтримка клієнтів, наприклад, з пошуком "втраченого" кешбеку; додаткові сервіси типу підвищення "статусу" покупця (і підвищення відсотка кешбеку); можливість внести деяку суму за можливість отримати "ексклюзивний" (тобто підвищений) кешбек з покупок.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, скільки можна заощадити при покупці з кешбеком?

Більше читайте на сайті "Сьогодні" в статті: "Дрібниця, а приємно: як працюють українські кешбек-сервіси в інтернеті".

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