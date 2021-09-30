Кожен день з Києва до Праги: SkyUp отримав більше прав на рейси

Існуючі домовленості між Україною і Чехією передбачають, що авіакомпанії кожної з країн можуть літати з Києва до Праги до 14 разів на тиждень

Лоукостер SkyUp зможе щодня літати з Києва до Праги / Фото: Колаж: Сьогодні

Лоукостер SkyUp зможе щодня літати з Києва до Праги. Комісія Державіаслужби розширила права авіакомпанії.

Про це пише avianews.

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Додаткові рейси для SkyUp стали можливими після того, як Державіаслужба обмежила права МАУ.

Це зробили на підставі чинного порядку надання та анулювання прав на експлуатацію повітряних ліній. Якщо авіакомпанія не використовує права протягом 12 місяців, їх можна передати новій авіакомпанії.

Компанія МАУ продавала квитки тільки на чотири власних рейси на тиждень, хоча за авіакомпанією було закріплено 10 частот.

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SkyUp мав права на чотири перельоти в тиждень і з 23 вересня запустив рейси Київ-Права з частотою три рази в тиждень. Після нового рішення квота на польоти маршрутом Київ-Прага розподілена між МАУ і SkyUp порівну. Зараз вони можуть здійснювати до семи рейсів на тиждень.

Qatar Airways поверне в небо авіалайнери-гіганти

Авіакомпанія Qatar Airways планує вже в листопаді повернути авіалайнери-гіганти Airbus A380.

За словами глави авіаперевізника Аль-Бакера, година польоту авіалайнера-гіганта варто 26 000 доларів – 29 000 доларів, в той час як годину польоту Boeing 777-200ER – майже в два рази дешевше.

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Саме через ціну Qatar Airways не планувала повертати А380 на маршрути. У липні 2020 року авіакомпанія заявила про припинення польотів всіх своїх десяти A380. Причиною такого рішення був низький попит на авіаквитки під час пандемії.

Але ситуація змінилася через проблеми з іншими авіалайнерами Airbus у флоті Qatar Airways – A350. Фахівці виявили прискорену деградацію обшивки під фарбою на 13 літаках. В результаті інциденту авіаційна влада Катару заборонила експлуатацію повітряних суден.

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