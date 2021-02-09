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Катар почав історичний проєкт з виробництва зрідженого газу

9 лютого, 12:02

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Емірат закріплює за собою статус лідера з виробництва СПГ

Головна нафтогазова компанія Катару, який і так є світовим лідером з виробництва скрапленого природного газу, оголосила про початок нового проекту з виробництва СПГ.

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Як говориться в опублікованому 8 лютого пресрелізі держкомпанії Qatar Petroleum, прийнято остаточне інвестиційне рішення щодо розробки проєкту "Північно-східного родовище" (NFE), який має стати найбільшим в світі.

Це дозволить наростити потужності з виробництва СПГ в країні на понад 43% – з 77 млн тонн на рік до 110 млн тонн на рік зрідженого газу.

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Крім СПГ, в рамках цієї ініціативи добуватимуть газовий конденсат, скраплений вуглецевий газ, етан, сірку і гелій.

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Вартість проекту оцінюється у колосальну суму 29 млрд доларів, а завершать його не раніше жовтня 2025 року. Головна мета договору полягає в будівництві 4 мега-ліній потужністю 8 млн. тонн СПГ на рік.

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Головними партнерами Qatar Petroleum в розробці родовища стануть катарська Qatargas, японська Chiyoda і американська Technip.

На 2027 рік в Катарі планують ще сильніше розширити газовидобувні потужності за рахунок розробки проекту "Північне і Південне родовища" (NFS), що збільшить виробництво СПГ до 127 млн тонн СПГ на рік.

Нагадаємо, що минулого року Україна підписала меморандум про можливі поставки СПГ з США, проте пізніше контракт було розірвано.

Також ми писали, що в лютому українців чекають нові ціни на газ.

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