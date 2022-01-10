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Касові апарати для ФОПів: коли інтернет-магазинам доведеться використовувати РРО

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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10 січня, 16:14
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Інтернет-магазини теж зобовʼязані використовувати РРО
Інтернет-магазини теж зобовʼязані використовувати РРО / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Безготівкова чи готівкова форма оплати — основні показники, що визначають необхідність використання інтернет-магазинами РРО.

Про це розповіли в ДПС України.

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Здається, що з інтернет-магазинами все просто: оплата і так відбувається без передачі готівки з рук у руки. Проте є певні особливості застосування РРО при замовленні товарів онлайн.

Потрібен РРО

  1. Якщо покупці розраховуються за товар з використанням LiqPay, Portmone, WayForPay або будь-якого іншого сервісу онлайн-оплати. Адже цей розрахунок не вважається безготівковим. Це ж стосується і звичайних переводів на номер платіжної картки з іншої картки.
  2. Якщо в інтернет-магазину є курʼєрська служба, яка передає товар та приймає оплату.

Не треба використовувати РРО

Якщо продавець надав виключно реквізити розрахункового рахунку (як можливий спосіб оплати товарів), то РРО чи ПРРО може не застосовуватись. Це оплата:

  • у вигляді переказу коштів через інтернет-банкінг;
  • через касу банку;
  • через термінал самообслуговування;
  • накладеного платежу безпосередньо на пошті (оскільки в такому випадку покупець розраховується з поштовим оператором, а не інтернет-магазином, при цьому продавець зобов’язаний вкласти у посилку видаткову накладну або інший супровідний документ, який буде свідчити про походження товару).

Штрафи за невикористання РРО

За перше таке порушення можуть оштрафувати на 100% від вартості товару, а за повторне на 150%. Ці ж санкції застосовуються коли:

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  • розрахункові операції проводяться на неповну вартість товару;

  • розрахункові операції не проводяться через програмні або звичайні реєстратори з фіскальним режимом роботи;

  • не видається паперовий або електронний чек.

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За словами Данила Гетьманцева, ФОПи, що зареєстрували РРО до 1 лютого, можуть бути звільнені від штрафів за вищеперераховані порушення на цілий рік. Відповідну ініціативу ще розглядають.

Без касового апарату

Уряд звільнив підприємців, що працюють в селі, від обовʼязкового застосування реєстраторів розрахункових операцій. Адже попередньо встановлені умови суттєво вдарили б по малому бізнесу.

Відповідне рішення ухвалили 23 грудня 2021 року на засіданні Кабінету Міністрів.

Згідно з ним, від обов’язкового застосування РРО звільняються суб’єкти господарювання, які здійснюють роздрібну торгівлю на території села товарами (крім підакцизних товарів) за умови,що розмір річного обсягу розрахункових операцій не перевищуватиме 167 мінімальних зарплат.

Раніше ми писали, за що будуть карати роботодавців штрафами до 60 тисяч гривень, а також розповідали про причини впровадження РРО для українських підприємців.

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