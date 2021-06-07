Карантинні 8000 грн отримали майже всі ФОПи і наймані працівники – Пенсійний фонд

Допомогу від держави отримали близько 340 тисяч застрахованих осіб, які не працювали через карантинні обмеження

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Міністерство соціальної політики 7 червня завершило фінансування виплати допомоги застрахованим особам, – найманим працівникам і підприємцям, – які втратити доходи через повну заборону сфери їх діяльності внаслідок посилення обмежувальних протиепідемічних заходів у лютому-травні 2021 року.

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Про це повідомляє пресслужба Мінсоцполітики.

За інформацією Пенсійного фонду, на сьогодні 339 939 заяв були включені до списків для виплати допомоги застрахованим особам за рахунок коштів державного бюджету у розмірі 8000 гривень. Загалом було профінансовано 2 719,5 млн грн.

У Мінсоцполітики нагадали, що закон України від 30.03.2021 № 1358-ІХ "Про надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" передбачене надання 2021 року допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Сайт "Сьогодні" писав, що два тижні тому малому бізнесу було виплачено 1,4 млрд грн державної допомоги, котрі пішли 175 тисячам найманих працівників та фізосіб-підприємців із 360 тисяч, діяльність яких було призупинено через посилення карантинних обмежень у "червоних" зонах.

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А президент Української ресторанної асоціації Сергій Трахачов на телеканалі "Україна 24" заявив, що половина рестораторів не отримала допомогу за карантин.

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