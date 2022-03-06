Які українці отримають 6,5 тис. грн від уряду – список

Уряд визначився з деталями програми допомоги українцям, які втратили роботу через напад РФ

Деталі програми із виплати 6,5 тис. грн / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Кабінет міністрів врегулював деякі питання щодо виплати українцям, які втратили роботу, 6,5 тис. грн. допомоги.

Про це йдеться у постанові №199 від 4 березня.

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Уряд встановив, що виплати здійснюватимуться у межах державної програми "єПідтримка" й на них виділено 21,5 млрд. грн.

Хто отримає гроші?

Допомога буде надана всім застрахованим особам, які працюють на умовах трудового договору, гіг-контракту, іншого цивільно-правового договору, на інших підставах, передбачених законом, та ФОП, страхувальники яких одночасно відповідають наступним показникам:

перебувають на обліку як платники єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування в окремих адміністративно-територіальних одиницях за переліком, який затверджує Кабмін за поданням ДСНС;

надали в установленому законодавством порядку податкову звітність за IV квартал 2021 року чи річну звітність за 2021 рік;

не є бюджетними установами, фондами загальнообов'язкового державного страхування.

Допомога українцям

3 березня президент Володимир Зеленський анонсував програму допомоги українцям, які так чи інакше втратили роботу через війну Росії проти України.

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За словами президента, всі ці люди отримають по 6,5 тис. грн від держави, проте терміни старту програми наразі невідомі.

"Сьогодні" також писали, що буде з пенсіями в умовах війни, та розповідали, на що тепер можна витратити "тисячу Зеленського".