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Які пенсії платять українцям: інфографіка

19 січня, 14:25

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Тільки три відсотки пенсіонерів отримують більше ніж 10 тисяч гривень

Пенсії в Україні отримують 11,13 млн людей. З них лише трьом відсоткам пенсіонерів виплачують понад 10 тисяч гривень на місяць. А більшість – понад 50% – отримує до 3 тисяч гривень.

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Про це повідомляють новини "Сьогодні", посилаючись на статдані Пенсійного фонду України (ПФУ).

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    Повністю розподіл коштів такий:

    • до 1400 грн – 0,7% пенсіонерів / 73,7 тис. осіб;
    • 1400-1500 грн – 0,01% / 1 563;
    • 1500-2000 грн – 16,3% / 1,82 млн;
    • 2000-3000 грн – 41,2% / 4,59 млн;
    • 3000-4000 грн – 19,1% / 2,13 млн;
    • 4000-5000 грн – 8,1% / 898,5 тис.;
    • 5000-10 000 грн – 11,6% / 1,29 млн;
    • більше 10 000 грн – 3% / 336,99 тис.
    Відео: Сьогодні

    Нагадаємо, раніше самі українці розповіли, про які пенсії вони мріють. При цьому на уявлення людей про прийнятний для них рівень пенсії впливають соціально-демографічні характеристики: стать, вік, місцевість і регіон проживання.

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    Всі подробиці в спецтемі Пенсійна реформа

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    Джерело: Сьогодні

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