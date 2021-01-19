Які пенсії платять українцям: інфографіка

Пенсії в Україні отримують 11,13 млн людей. З них лише трьом відсоткам пенсіонерів виплачують понад 10 тисяч гривень на місяць. А більшість – понад 50% – отримує до 3 тисяч гривень.
Про це повідомляють новини "Сьогодні", посилаючись на статдані Пенсійного фонду України (ПФУ).
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Повністю розподіл коштів такий:
- до 1400 грн – 0,7% пенсіонерів / 73,7 тис. осіб;
- 1400-1500 грн – 0,01% / 1 563;
- 1500-2000 грн – 16,3% / 1,82 млн;
- 2000-3000 грн – 41,2% / 4,59 млн;
- 3000-4000 грн – 19,1% / 2,13 млн;
- 4000-5000 грн – 8,1% / 898,5 тис.;
- 5000-10 000 грн – 11,6% / 1,29 млн;
- більше 10 000 грн – 3% / 336,99 тис.
Нагадаємо, раніше самі українці розповіли, про які пенсії вони мріють. При цьому на уявлення людей про прийнятний для них рівень пенсії впливають соціально-демографічні характеристики: стать, вік, місцевість і регіон проживання.
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