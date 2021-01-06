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Як зростуть зарплати українців у 2021-му: два прогнози

6 січня, 16:15

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Думки урядових експертів та аналітиків ринку праці різняться

У 2021 році середня зарплата в Україні підвищиться майже на 4% з урахуванням інфляції і складе 12 350 грн. Такий прогноз озвучили в уряді України.

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Втім, за даними кадрових порталів, які призводять новини "Сьогодні", за фактом українці вже заробляють в середньому 13 тисяч гривень на місяць. Прогноз експертів ринку праці про середню зарплату на найближчі роки теж відрізняється від урядового:

  • 2021 – 13 632 грн;
  • 2022 – 15 414 грн;
  • 2023 – 17 169 грн.
Відео: Сьогодні

Нагадаємо, під кінець 2020 року, за офіційними даними, середня зарплата в Україні становила 11 987 грн. Найвища середня зарплата зафіксована в Києві, найнижча – в Чернігівській області. Різниця між ними становить аж 7965 гривень.

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При цьому кожен другий українець відчуває, що збіднів за 2020 рік.

Всі подробиці в спецтемі Зарплати в Україні

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прогноз зарплати середня зарплатня

Джерело: Сьогодні

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