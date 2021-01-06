Як зростуть зарплати українців у 2021-му: два прогнози

У 2021 році середня зарплата в Україні підвищиться майже на 4% з урахуванням інфляції і складе 12 350 грн. Такий прогноз озвучили в уряді України.
Втім, за даними кадрових порталів, які призводять новини "Сьогодні", за фактом українці вже заробляють в середньому 13 тисяч гривень на місяць. Прогноз експертів ринку праці про середню зарплату на найближчі роки теж відрізняється від урядового:
- 2021 – 13 632 грн;
- 2022 – 15 414 грн;
- 2023 – 17 169 грн.
Нагадаємо, під кінець 2020 року, за офіційними даними, середня зарплата в Україні становила 11 987 грн. Найвища середня зарплата зафіксована в Києві, найнижча – в Чернігівській області. Різниця між ними становить аж 7965 гривень.
При цьому кожен другий українець відчуває, що збіднів за 2020 рік.
Всі подробиці в спецтемі Зарплати в Україні
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк