Як зростуть зарплати українців у 2021-му: два прогнози

У 2021 році середня зарплата в Україні підвищиться майже на 4% з урахуванням інфляції і складе 12 350 грн. Такий прогноз озвучили в уряді України.

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Втім, за даними кадрових порталів, які призводять новини "Сьогодні", за фактом українці вже заробляють в середньому 13 тисяч гривень на місяць. Прогноз експертів ринку праці про середню зарплату на найближчі роки теж відрізняється від урядового:

2021 – 13 632 грн;

2022 – 15 414 грн;

2023 – 17 169 грн.

Відео: Сьогодні

Нагадаємо, під кінець 2020 року, за офіційними даними, середня зарплата в Україні становила 11 987 грн. Найвища середня зарплата зафіксована в Києві, найнижча – в Чернігівській області. Різниця між ними становить аж 7965 гривень.

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При цьому кожен другий українець відчуває, що збіднів за 2020 рік.

Всі подробиці в спецтемі Зарплати в Україні

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