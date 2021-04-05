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Як в Україні змінилися зарплати лікарів: глава НСЗУ назвав вражаючі суми

5 квітня, 12:40

Віталій Андронік , Ігор Тимофєєв

Прийом на роботу "вузького" спеціаліста приносить лікарням мільйони гривень

2020-го українські лікарні отримали можливість виплачувати підвищені зарплати медикам і використовувати на ці цілі гроші, що виділяються Міністерством охорони здоров'я, і акумульовані за рік на рахунках медустанов. Про те, як змінилися зарплати лікарів, виконувач обов'язки голови Національної служби здоров'я України Андрій Віленський розповів в інтерв'ю сайту "Сьогодні".

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За його словами, керівник медустанови повинен скласти фінплан і затвердити у власника. Відповідно до фінплану, він повинен витрачати кошти на надання якісної медичної допомоги. Якщо коштів надходить більше від очікуваного, то має бути корекція. Але головний напрям, – це підвищення зарплат персоналу та закупівля ліків і медвиробів, щоб пацієнт не платив зі своєї кишені.

Як приклад Віленський навів кілька медустанов і назвав зарплати персоналу:

  • Дніпропетровський обласний центр екстреної допомоги: середня зарплата лікарів – 22 тис. грн, керівників підрозділів – 28 тис., керівництва центру – 52 тис. На рахунках 340 млн, які можна використати на підвищення зарплат медикам;
  • Криворізький дитячий фтізіоортопедичний реабілітаційний медичний центр: зарплата керівництва 57 тис. грн, середнього персоналу – майже 7 тис.;
  • Міська інфекційна лікарня Одеси: середня зарплата лікаря – 30 400 грн, керівництва – 61 тис.;
  • Харківський центр екстреної медичної допомоги мав залишки на рахунках 486 млн грн. Зарплата лікарів – 16 тис., завідувачів відділень і структурних підрозділів – 20 тис., у керівництва центру – 30 тис.;
  • Хмельницька інфекційна лікарня: середні витрати на зарплату – 32 200 грн, керівництва – 36 500, середній медперсонал – 22 700.

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За словами глави НСЗУ, керівник однієї з лікарень домагався особливих умов для своєї медустанови, оскільки вона розташована біля лінії розмежування, і хотів, щоб лікарня надавала хірургічні послуги без анестезіолога. Однак анестезіолог в цьому пакеті послуг мусить бути обов'язково, і якби лікарня виконала вимоги і найняла анестезіолога, то змогла б отримати 3 млн грн до кінця року додатково.

"Ми порахували, що анестезіолог може погодитися переїхати в інше місто на зарплату 40 тис. грн. До кінця року залишалося тоді п'ять місяців. З одного боку, витрати на фонд заробітної лікаря плати – 200 тис. грн, з іншого – плюс 3 млн гривень для лікарні. Але керівник не погодився платити таку зарплату анестезіологу. І медустанова не отримала додаткових коштів", – каже Віленський.

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Він підкреслив, що залучити анестезіолога можна, адже місцева влада оплачує житло або з місцевого бюджету дає надбавку до зарплати і таким чином лікарня отримує додатковий пакет медпослуг, на який отримує фінансування. А це – інвестиції, які окупляться і для населення, і для лікарні.

"А була лікарня на заході України, яка не змогла найняти анестезіолога, тому що на колективному зібранні озвучили, що анестезіологу необхідно заплатити 20 тис. грн, а колектив сказав – "ні". І лікарня не отримала додаткових грошей, а це мільйони гривень", – каже глава НСЗУ.

Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" писав, що українські лікарні за 2020 рік отримали 90 млрд грн, і розповідав, чи вистачає коштів і на що їх витрачають.

Також нагадаємо, що 2021 року українська медицина отримає рекордні 160 млрд грн. Більше дивіться в сюжеті:

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Зарплати в Україні

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бюджет зарплати фінансування медики МОЗ доплата НСЗУ Андрій Віленський

Джерело: Сьогодні

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