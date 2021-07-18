Як дізнатися страховий стаж для виходу на пенсію і що робити, якщо виплати розрахували неправильно

Не бійтеся звертатися до ПФУ / Фото: Сьогодні

Якщо вам неправильно підрахували розмір пенсії, потрібно звертатися до Пенсійного фонду України (ПФУ), де такими питаннями займається гаряча лінія – 0 800 503 753. Крім того, всі, хто ще не вийшов на пенсію, можуть стежити за своїм трудовим стажем онлайн і контролювати ситуацію з майбутніми виплатами. На порталі електронних послуг або в додатку ПФУ можна також скористатися пенсійним калькулятором.

Реклама

Про це заявила міністерка соціальної політики Марина Лазебна в ефірі телеканалу "Україна 24".

Є офіційний портал Пенсійного фонду. Там людина може створити собі кабінет і відразу побачити весь набутий стаж, [дізнатися], яка його чекає пенсія. Тоді людина може задуматися, подивитися, який стаж врахований, чи не пропущено щось, чи не забув роботодавець передати дані", – сказала Лазебна.

Зареєструватися на порталі ПФУ можна або у відділенні фонду офлайн, або в онлайні. Реєстрація онлайн відбувається або за допомогою електронного цифрового підпису (ЕЦП), або за допомогою BankID і MobileID.

Так виглядають відомості про страховий стаж / Фото: ПФУ

Реклама

Для авторизації з ЕЦП потрібно виконати наступні кроки:

У формі "Вхід" вибрати "За КЕП" або "По токені", ознайомитися зі списком АЦСК, КЕП яких підтримує веб-портал ПФУ. Якщо у Вас ще КЕП одного з необхідних видів, Вам необхідно звернутися в АЦСК і отримати КЕП. Після отримання КЕП – виберіть пункт головного меню "Вхід" і виконайте перший вхід на портал "За КЕП".

Для авторизації з BankID і MobileID потрібно виконати такі кроки:

Вибрати на веб-порталі авторизацію засобами Інтегрованої системи електронної ідентифікації (ID.GOV.UA). Вибрати авторизацію по BankID і MobileID на сайті інтегрованої системи електронної ідентифікації і виконати її інструкції.

Нагадаємо, введення доплат для пенсіонерів старше 75 років перенесли з липня на вересень. Українці старше 75 років повинні були отримати виплати на 400 гривень більше, але влітку на це не вистачило бюджетних коштів.

Також в червні набув чинності закон про електронні трудові книжки, який передбачає відмову від паперового варіанту документа. І тепер при наявності повної інформації в реєстрі застрахованих осіб про всі періодах трудової діяльності людини пенсія за віком буде призначена автоматично.

Всі подробиці в спецтемі Пенсійна реформа