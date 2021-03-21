Як посилення карантин впливатиме на курс гривні

Українці, схоже, вже звикли до того, що курс долара "сьогодні" перестав відрізнятися від курсу долара "вчора". Стабільність утримується з початку березня, хоча за неповні дві декади долар все ж на п'ятачок подешевшав.

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Чи продовжиться така рівновага між доларом і гривнею в останні 10 днів березня, або тренд зміниться у зв'язку з посиленням карантину і загрозою локдауна, з'ясував сайт "Сегодня".

Наші експерти – член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, керівник відділу аналітики ГК Forex club Андрій Шевчишин і президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко.

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Що сталося з курсом за тиждень

Готівковий долар був ще більш стабільним як в покупці так і в продажу, ніж тижнем раніше. Середній курс змінювався в межах уже не чотирьох, а трьох (!) Копійок, що можна вважати статистичною похибкою моніторингу. У підсумку з понеділка долар в продажу подешевшав на 2 копійки, до 27,79 грн, в покупці подорожчав на 3 копійки, до 27,62 грн / долар. Спред (різниця між курсом продажу і покупки) зменшився з 20 до 17 коп., Що також побічно підкреслювало: банкіри не чекають значних змін курсу.

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Нацбанк також міняв курс незначно, але на початку тижня його зміцнював, в кінці тижня трохи послабив і до п'ятниці залишив рівним 27,68 грн / долар. Тобто за тиждень гривня зміцнилася на 5 копійок. На понеділок, 22 березня, регулятор встановив курс 27,72 грн / долар.

Аналіз ситуації на ринку

Аналітики відзначають: головним фактором, що впливав на курс на цьому тижні, був черговий аукціон з продажу Мінфіном гривневих ОВДП. Він виявився набагато успішнішим за попередній.

"16 березня було продано цінних паперів на 14 млрд грн, майже втричі більше, ніж 9 березня, чим більше продажу ОВДП, тим активніше зміцнення гривні", – зазначив Олег Пендзин.

Олександр Охріменко додав, що зараз аукціони значно менше впливають на курс гривні, ніж раніше, оскільки що нові позики в основному використовуються Мінфіном для погашення старих.

"Як резиденти, так і нерезиденти отримують вкладені раніше в ОВДП кошти плюс дивіденди в гривні і, як правило, у ту ж мить же купують нові ОВДП для подальшого заробітку, – каже Олександр Охріменко. – Надлишку доларів на ринку майже немає, наприклад, Нацбанк викупив на тижні валюти в резерви всього на 20 млн грн ".

На готівковому ринку, за словами Охріменка, фізособи тепер більше продають валюти, ніж купують, що не дозволяє рости готівковому курсу. Попит на валюту низький, бо через коронавірус туристичні та ділові поїздки українців скоротилися. За підрахунками експерта, українці з-за цього збільшили гривневі рахунки приблизно на 100-120 млрд грн, які раніше використовувалися ними на покупку валюти, в результаті курс долара зростав.

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Андрій Шевчишин відзначив, що на готівковому ринку, як і на безготівковому, триває так званий бічний тренд. Тобто, ситуація, коли взагалі неможливо побачити явне напрямок руху ціни, не рахуючи дрібних стрибків, коли ціна рухається практично горизонтально.

"У такій ситуації трейдер не може зрозуміти, що перевершує на цей момент – пропозиція або попит, не видно ні спадного, ні висхідного тренда, спрямованого руху просто немає, і ціна знаходиться в одному і тому ж діапазоні", – роз'яснив експерт.

Чого очікувати наступного тижня

Експерти, як і раніше, не бачать підстав для різкої зміни курсу долара в ту чи іншу сторону.

"Ринок знаходиться в змішаних очікуваннях, – аналізує Андрій Шевчишин. – З одного боку, його послаблюють очікування локдауна . В таких умовах покупці валюти, в насамперед імпортери, будуть знижувати свою активність, тому що знижується попит. З іншого боку, нерезиденти продовжують купувати ОВДП. Також аграрії продають все більше валюти під посівну кампанію. В іншому, в умовах можливого локдауна гравці візьмуть паузу. Тому очікуємо збереження курсу гривні в бічному тренді на відмітках 27,65-27,75 грн / долар ".

Олег Пендзин і Олександр Охріменко кажуть, що зміцнення гривні обумовлено не економічними, а іншими причинами.

"Головна причина стабільності – невизначеність з можливим введенням всеукраїнського локдауна або посиленням нинішнього карантину, – стверджує Олег Пендзин. – Імпортери побоюються його введення і не інвестують в закупівлю великих партій товарів за кордоном, тому валюта їм не дуже потрібна. Активні в основному банки, які мають надлишок вільних грошей і купують для заробітку гривневі ОВДП ".

Прогнози обох експертів ідентичні: на тижні курс продажу готівкового долара збережеться в коридорі 27,8-27,9 грн, курс покупки – 27,6-27,7 грн.

Продавати або купувати валюту

Прогнози експертів розійшлися.

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Олег Пендзин поки радить не купувати і не продавати валюту.

Олександр Охріменко пропонує частину валюти реінвестувати в середньострокові, на 6-9 місяців, гривневі вклади. За його словами, епідемія – це надовго, фактори, що не дозволяють долара дорожчати, збережуться, тому гривня не ослабне ще мінімум півроку.

Андрій Шевчишин рекомендує тим, хто інвестує в валюту "у довгу", на тривалі терміни, запасатися доларами, поки курс досить низький.

Продаючи або купуючи валюту потрібно бути уважним, бо серед справжніх банкнот можуть виявитися фальшиві. Як розпізнати підроблені гривні, дивіться в сюжеті.

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