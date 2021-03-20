Як працюють банки в локдаун: графік роботи

У кількох українських містах, в тому числі і Києві, місцева влада запровадила локдаун. На цьому етапі посилення карантину не торкнеться роботи банків в країні. І вони істотно не змінили свого графіка.

Як працюватиме ПУМБ

Реклама

У відділеннях ПУМБ клієнтів приймають з 9:00 до 18:00, перерва в касі переважно з 13:00 до 14:00.

Докладний графік роботи конкретного відділення можна дізнатися на сайті ПУМБ. Для цього у верхньому меню на головній сторінці потрібно вибрати пункт "Відділення та банкомати". Ввести адресу або вибрати на карті потрібне. По кліку відобразиться графік його роботи.

Як працюватиме Ощадбанк

Відділення Ощадбанку працюють за стандартним графіком, в середньому це – з 9:00 до 18:00. У вихідні відділення працюють до 15:00-16:00.

Реклама

На офіційному сайті банку можна знайти найближче відділення і подивитися графік його роботи. Для цього потрібно внизу сторінки вибрати пункт меню "Відділення та банкомати". Там можна вручну написати адресу або вибрати на карті зручне. Якщо клікнути на відділення, то можна побачити графік роботи на тиждень.

В тренді "Нова пошта" підвищила тарифи: скільки тепер коштують посилки

Як працюватиме ПриватБанк

Реклама

ПриватБанк не змінює графік роботи. Найчастіше це стандартний графік з 9:00 до 18:00, але деякі офіси приймають клієнтів довше, хоча касове обслуговування закривається о 18:00. У вихідні банк працює до 15:00-16:00. Графік залежить від конкретного відділення.

Щоб перевірити графік роботи відділення ПриватБанку, на офіційному сайті потрібно вибрати пункт "Відділення" (вгорі головної сторінки). При кліку на потрібний відобразиться його звичайний час роботи.

Інші банки так само залишають стандартний для них графік роботи. Детальніше щодо кожного відділення можна переглянути на офіційному сайті банку, що цікавить.

Реклама

Раніше ми повідомляли, що вводячи локдаун і посилюючи карантин на місцях, місцева влада повинна подумати про підтримку категорій громадян і бізнесу, які постраждають через обмеження "червоної зони".

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама