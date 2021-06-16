Як прожити без пластикових пакетів: 5 найбільш незручних запитань і відповідей

Без пластикових пакетів, які були винайдені тільки в середині минулого століття, сьогодні ми не уявляємо свого життя. У них ми загортаємо продукти, щоб захистити від забруднення, в них складаємо сміття, в них носимо продукти з магазину і пакуємо подарунки. Але те, що зручно споживачеві, не завжди зручно природі. Підраховано, що за останніх 65 років людство використало понад 8 млрд тонн пластику, і левову частку становлять саме пакети. Кажуть, вони не розкладаються в період від 100 до 800 років, накопичуючись на звалищах і забруднюючи навколишнє середовище.

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Щоб уникнути екологічної катастрофи, в цивілізованих країнах в останні роки вживаються заходи по обмеженню обороту пластикових виробів. В Україні днями також підписаний президентом і набув чинності закон "Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України".

Сайт "Сегодня" відповідає на п'ять головних питань, які виникають найчастіше, коли йдеться про заборону пластикових пакетів.

Чи справді з магазинів зникнуть поліетиленові пакети і кульки?

Закон забороняє поширення в магазинах, кафе і ресторанах, а також у сфері послуг кількох видів пакетів із пластику:

надтонких;

тонких;

оксорозкладних.

Такі пакети буде заборонено продавати або роздавати безкоштовно.

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В законі є визначення, що тонкі пакети – це пакети товщиною від 15 до 50 мікрометрів, надтонкі – пакети товщиною менше 15 мікрометрів. Оксорозкладні – такі, у виробництві яких використані добавки для прискорення їхнього розкладання на мікропластік під дією кисню і ультрафіолетового випромінювання (не плутати з біологічно розкладаваними пакетами!).

Під це визначення потрапляють всі звичні мішечки, в тому числі "майки", в яких наразі продається хліб, в які складають ковбасу та овочі, побутову хімію тощо. Сюди ж відносяться сміттєві пакети і більшість подарункових пакетів. Товщі за 50 мкм – це хіба що пакети з zip-застібками або пухирчастий прошарок у поштових конвертах, будівельна плівка тощо.

Фото: REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana

У що тепер загортати смердючий оселедець?

Для деяких продуктів роблять виняток. Відповідно до закону, всі "заборонені" види пакетів, які перераховані вище, як і раніше дозволено буде використовувати для транспортування та пакування таких продуктів:

свіжої риби та продуктів із неї;

м'яса і м'ясопродуктів;

сипучих продуктів;

льоду.

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Однак встановлено обмеження за розмірами таких пакетів: не більше 22,5 см в ширину (без бічних складок) і не більше 45 см в довжину (включаючи ручки). Глибина пакетів у розкладеному вигляді (в місці бічних складок) не повинна перевищувати 23,5 см.

Куди складати сміття?

Заборона не поширюється на біопакети. Тобто, сміттєві пакети залишаться в продажу, але тільки "біо". Вони є у продажу і зараз. Правда, коштують рази в два-три дорожче звичайних.

Правда, зараз в Україні "біо" називають і оксорозкладні пакети. Такі вироби будуть заборонені. Залишаться тільки ті, які виготовлені за євростандартами для біопродукції. Тобто розкладаються нема на мікропластік (оксорозкладні пакети), а на елементи природного походження.

У чому тепер носити продукти з магазинів?

Як записано в пояснювальній записці до законопроекту "Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України", основною альтернативою пластиковим пакетам вважаються біорозкладні пластикові пакети.

Сьогодні деякі торговельні мережі вже пропонують покупцям великі пакети для продуктів з приставкою "біо". Як і пакети для сміття, такі кульки дорожче звичайних.

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Тобто носити продукти з супермаркетів додому раніше можна буде в міцних пакетах. Єдине, за них доведеться платити дорожче.

Можна також перейти на сумки багаторазового використання – з тканини, з паперу або крафт-паперу, з інших природних матеріалів. Як варіант – можна самому сплести з міцних ниток або пеньки "авоську" радянського зразка. До речі, на хвилі екологічної свідомості вони знову входять в моду.

Коли закон набуде чинності?

Законодавці дали час громадянам і бізнесу, щоб підготуватися до майбутніх змін. Закон набуде чинності через півроку після прийняття – з 10 грудня 2021 року.

Так що, якщо для вас питання економії важливіше, ніж питання екології, ще є час закупити на найближчий час дешевих, але шкідливих пакетів. Їх можна буде брати з собою в магазин і, як і раніше, загортати в них продукти. Адже заборона стосується продажу і безкоштовної роздачі пластикових пакетів, але не використання приватними особами.

А от якщо виявлять такі пакети в торгових точках, власникам магазинів загрожує чималий штраф – від 8500 до 17 000 грн. А при повторному порушенні – від 17 000 до 34 000 грн.

Якщо у магазинів на той час ще залишаться непродані пакети, що потрапили під заборону, їх покладено буде до 1 січня 2023 року вилучати з обігу як "неякісну та небезпечну продукцію".

До речі, з наступного року настане кінець і безкоштовним "рекламним пакетам". Якщо помітять – доведеться заплатити штраф в межах 1700-3400 грн.