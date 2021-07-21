Як перевірити наявність відкритого провадження через "Дію" – інструкція

Для того, щоб дізнатися суму штрафу і його наявність, варто просто зайти в додаток

Як дізнатися суму штрафу через "Дію" / Фото: Міністерство цифровий трансформації

Українцям нагадали, як через електронний сервіс "Дія" можна перевірити наявність відкритого провадження.

Реклама

У Telegram-каналі "Дії" пояснили алгоритм дій.

Що таке відкрите провадження?

По суті, виконавче провадження – це штраф, який ви колись не заплатили. Однак повідомлення про відкриття провадження до адресата доходить не завжди, тому важливо контролювати це. Сплатити штраф можна навіть в додатку.

Як перевірити наявність виробництва:

В тренді НБУ скасував обмеження на купівлю валюти для бізнесу та ФОПів

відкрийте додаток "Дія" і авторизуйтесь зручним для вас способом;

натисніть на "Послуги" внизу;

натисніть на рядок "Виконавче провадження".

Реклама

Далі в додатку відобразиться інформація про відкрите виробництві, якщо воно, звичайно, є.

До речі, в додатку "Дія" більше не потрібно стояти в черзі, щоб отримати щеплення проти коронавірусу. З 21 липня в Україні зможуть вакцинуватися всі бажаючі, так що сенсу в онлайн-запису більше немає.

Останні новини в Україні та світі дивіться в нашому випуску: