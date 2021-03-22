Як придбати і зареєструвати євробляху з аукціону: інструкція від Мінюсту

В стартову ціну лоту вже внесено всі податки та збори

Якщо українець хоче через Сервіс електронних торгів арештованим майном (OpenMarket ДП "СЕТАМ"), де продають від "Боїнга" до старої каністри, придбати автомобіль, конфіскований за порушення митних правил, то мусить виконати низку процедур.

Реклама

Про це Міністерство юстиції повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

Перед купівлею митного конфіскату покупцю потрібно знати таке:

В стартову ціну лоту вже внесено всі податки та збори (обов'язкові платежі), що підлягають сплаті при переміщенні транспортного засобу через митний кордон України. Тобто, купуючи митний конфіскат на СЕТАМі, покупець автоматично сплачує всі обов'язкові платежі для розмитнення.

Перед купівлею будь-якого майна клієнт може зв'язатися зі зберігачем і домовитися про огляд обраного лоту. Інформацію про зберігача можна дізнатися на вкладці "Порядок та умови", пункт "Порядок ознайомлення з майном".

Реклама

Мінюст також пояснив, як зареєструвати придбаний на аукціоні автомобіль на єврономерах:

переможець аукціону сплачує всі необхідні платежі, після чого Державна виконавча служба протягом п'яти робочих днів складає акт про проведені електронні торги ;

; після отримання акту переможець торгів має звернутися до митниці для оформлення довідки про сплату всіх необхідних платежів для розмитнення (вони включені у стартову ціну лоту);

для розмитнення (вони включені у стартову ціну лоту); за наявності акту про електронні торги та довідки від Держмитслужби, покупець може зареєструвати автомобіль в сервісному центрі МВС.

Нагадаємо, 2020 року СЕТАМ реалізував 1258 арештованих легкових автомобілів на загальну суму 142 323 983 грн.

А раніше сайт "Сьогодні" дізнався у директорів найбільших державних онлайн-аукціонів, як протягом карантину змінювалося кількість клієнтів, на які лоти був більший попит і як проводилися торги в умовах епідемії. Детальніше про це читайте в спеціальному матеріалі "Держаукціони під час карантину: авто можуть доставити під ґанок, а покупців арештованого майна розсекретили".

Крім того, ми розповідали, як на аукціоні OpenMarket вирішили продати пам'ятники Леніну:

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама