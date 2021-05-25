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Як "Нова пошта" доставлятиме посилки в Білорусь: оператор дав відповідь

25 травня, 18:00

Ксенія Капустинська , Ігор Тимофєєв

Поштовий оператор вирішив поки не міняти терміни доставки або операційні процеси, але про зміни буде повідомлятися

Відділення "Нової пошти" / Фото: 2gis.com

Відділення "Нової пошти" / Фото: 2gis.com

Компанія "Нова пошта", яка раніше змінила правила відправки посилок за кордон і дозволила відправляти їх з будь-якого відділення без оформлення онлайн-заявки на сайті, поки не відмовлятиметься від доставки кореспонденції, бандеролей та посилок до/з Білорусі авіапоштою.

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Про це йдеться у відповіді пресслужби поштового оператора на запит сайту "Сьогодні".

"Наразі жодних повідомлень про зміни в термінах доставки чи їх процесах не надходило. Якщо з'являтимуться новини чи впровадять будь-які зміни, інформація неодмінно з'явиться на сайті компанії", – заявили в компанії.

Нагадаємо, в національному поштовому операторі "Укрпошта" заявили, що через заборону авіасполучення між Україною та Білоруссю доставка листів і посилок в цю країну і з неї зажадає більше часу. Всі поштові відправлення з 26 травня доставлятимуться виключно наземним транспортом. Але про припинення доставки мова не йде.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України прийняв рішення припинити авіасполучення з Білоруссю з 26 травня.

У відповідь Мінськ направив Києву ноту протесту через рішення України закрити авіасполучення.

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Сайт "Сьогодні" повідомляв, що глави держав і урядів країн-членів Євросоюзу прийняли рішення про заборону польотів до ЄС білоруських авіакомпаній, а також закликають європейських авіаперевізників уникати повітряного простору Білорусі.

Це рішення було прийнято після примусової посадки пасажирського літака в аеропорту Мінська і затримання опозиціонера Романа Протасевича, який перебував на борту.

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Затримання Романа Протасевича в Мінську

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