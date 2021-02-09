Як мають зростати українські зарплати, щоб наздогнати європейські

Якщо середня зарплата в Україні буде щорічно збільшуватися на 10% в еквіваленті євро, до 2030 року вона складе всього близько 1085 євро. Тобто не досягне навіть тих показників, які були в європейських країнах 2020 року. Про це йдеться в авторській статті на сайті "Сьогодні".
Але такі темпи зростання Україна сьогодні не демонструє. І це пов'язано з тим, що із зарплатою зростає і курс валют. Наприклад, 2020-го порівняно з 2019-м українські зарплати в євро знизилися на 12%.
Але європейські зарплати будуть і далі зростати. Наприклад, за минуле десятиліття середня зарплата в Польщі зросла з 805 до 1312 євро (+63%). У Словаччині – з 769 до 1113 (+45%).
Якщо така тенденція збережеться, можна припустити, що 2030-го середні зарплати в Польщі та Словаччині становитимуть, відповідно, 2139 і 1614 євро.
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Виходить, щоб наздогнати хоча б Словаччину, в Україні за десятиліття середня зарплата має зрости на 396%, тобто практично в чотири рази. Таких показників можна досягти, коли щороку підвищувати її в євро на 16%. А щоб наздогнати Польщу, щорічний приріст мусить становити 18%.
Якщо взятися за виконання цих амбітних планів вже 2021 року, це означає, що на кінець 2021 року середня зарплата в Україні повинна становити близько 16,5 тис. грн – за умови, що курс євро залишиться таким же.
Нагадаємо, раніше ми порівняли зарплати в Україні, Польщі та Словаччині.
Більше читайте на сайті "Сьогодні" в статті: "Зарплати майбутнього: скільки українці отримуватимуть до кінця року і через 10 років".
А що каже про економічні перспективи України президент Володимир Зеленський, дивіться в сюжеті:
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