Кабмін змусив держшахти витрачати майже всі доходи на зарплати гірникам

Гірникам на державних шахтах регулярно недоплачують / Фото: AFP, Сьогодні

Всі державні шахти, які "славляться" невиплатою зарплат гірникам, тепер будуть зобов'язані направляти 80% доходів від продажу вугілля саме на зарплати співробітникам і погашення заборгованості.

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Таке рішення прийняв Кабінет міністрів України на засіданні 21 липня.

На думку прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, таке правило зменшить ризик того, що шахти з боргами будуть накопичувати все більше заборгованості перед працівниками.

Але питання погашення боргів неможливо вирішити так просто – за словами фахівців, держшахти змушені продавати вугілля занадто дешево, а собівартість видобутку на державних підприємства висока.

Шахтарі регулярно змушені страйкувати, намагаючись домогтися виплати зарплатних боргів. Тиждень тому на протест вийшли гірники Кіровоградської області.

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Нагадаємо, у 2018 році в Україні вже діяв схожий механізм. Тоді держшахти були зобов'язані витрачати 70% виручки на виплату зарплат.

З початку 2021 року уряд направив на погашення зарплатних боргів перед шахтарями 2,4 млрд гривень.

В уряді вже давно обговорюють можливість ліквідувати збиткові державні шахти, але для цього потрібно працевлаштувати всіх працюючих там гірників.

Всі подробиці в спецтемі Зарплати в Україні