Кабмін забирає в українців шанс на екологічну енергію через борги перед інвесторами, – Тинний

Інвестори не отримують кошти за вироблену зелену енергію і тому призупинили будівництво нових станцій

Кабінет міністрів порушує безліч умов меморандуму, який був підписаний з інвесторами у відновлювану енергетику країни, що ставить під ризик збільшення виробництва екологічної енергії для держави. Про це в ефірі каналу "Україна 24" заявив співзасновник Української асоціації відновлюваної енергетики Ігор Тинний, пише "Politeka".

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Він нагадав, що через боргову кризу інвестори не отримують кошти за вироблену зелену енергію в країні і тому призупинили будівництво нових станцій.

"Інвестори у ВДЕ – це ті самі люди, які інвестують в торгівлю, в переробні підприємства. В принципі, коли уряд підписує якісь документи, меморандуми, бере на себе зобов’язання, а потім не виконує їх вперше, то дивишся на них з осторогою, вдругий раз – з недовірою, а в третій – з насмішкою", - сказав Тинний.

За його словами, сонячна енергетика в Україні домінувала в розвитку через простоту будови і сприятливий клімат, останні два роки стрімкий розвиток набула вітроенергетика, а сонячні проєкти майже зупинені.

"Сонце і вітер – становлять хребет чистої енергетики і за ними майбутнє", - підкреслив Тинний.

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Нагадаємо, за інформацією НБУ, на фоні кризи в галузі зеленої енергетики чистий відтік прямих іноземних інвестицій (ПІІ) в Україну за 2020 рік склав 868,2 млн доларів, тоді як у 2019 році чистий приплив склав 5,860 млрд доларів. Відтік ПІІ зафіксовано вперше із 2015 року.

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Станом на 1 квітня підприємствам зеленої енергетики перераховано 4,6 млрд грн. Рівень розрахунків держави з виплати боргів 2020 року становить 20%. Заборгованість держпідприємства "Гарантований покупець" перед підприємствами відновлюваної енергетики складає 17,8 млрд грн.

Як повідомлялося, за результатами опитувань, які організувала експертна організація DiXi Group, понад 80% українців зацікавлені у зменшенні шкідливих викидів у довкілля та підтримують розвиток зеленої енергетики в Україні.

Європарламент стурбований невиконанням Кабміном Дениса Шмигаля зобов'язань щодо погашення заборгованості перед виробниками електроенергії з поновлюваних джерел енергії.

Представник Єврокомісії в Україні Торстен Велерт зазначає, що Кабмін повинен виплатити борги підприємствам відновлюваної енергетики, як того вимагає підписаний у 2020-му меморандум, а також максимально наблизити момент запуску "зелених" аукціонів в Україні для подальшого зниження вартості електроенергії з відновлюваних джерел.

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