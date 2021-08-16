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Тарифи на електроенергію знизили: хто буде платити за старою ціною

Ксенія Кадушкіна Ксенія Кадушкіна Редактор
16 серпня, 16:24
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Стосується нововведення Кабінету міністрів України далеко не всіх жителів країни
Держава знизила тарифи для деяких українців. Колаж "Сьогодні"
Держава знизила тарифи для деяких українців. Колаж "Сьогодні" / Фото: уніан, Сьогодні

З 1 жовтня 2021 року тарифи на електроенергію для українців, які споживають до 250 кіловат-годин, знизяться до 1,44 грн. Але для інших ціна залишається незмінною – 1,68 грн.

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Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

"За ініціативи президента України питання тарифів розглядалося на засіданні Ради національної безпеки і оборони. Згодом цього засідання було прийнято відповідне рішення уряду, яке передбачає, що з першого жовтня цього року тарифи для домогосподарств, які споживають до 250 кіловат-годин, будуть знижені до 1, 44 грн. Всім іншим залишається тариф 1,68 грн, який діє і зараз", – пояснив він.

Ще один важливий момент цього рішення, каже Галущенко: Україна переходить від товарної моделі покладання спеціальних зобов'язань до фінансової. Це, за його словами, призведе до посилення ролі держави: через державні генеруючі компанії "Енергоатом" і "Укргідроенерго", які стають ключовими учасниками ринку електроенергії.

Як зміняться тарифи:

  • для домогосподарств, які споживають менше 250 кВт⋅ч, будуть знижені до 1,44 грн за кВт (зараз 1,68 грн).
  • для тих, хто споживає понад 250 кВт⋅ч в місяць, тарифи залишаються без змін.

Як відомо, з 1 січня 2021 року в Україні скасовано дію пільгового тарифу на електроенергію для населення на перші 100 кВт⋅ч в місяць. Тоді почала діяти єдина ціна на весь обсяг місячного споживання – 1,68 грн за кВт⋅ч.

Незважаючи на все це, ціна за електрику залишилася приблизно в два рази нижче реальної ринкової вартості.

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Нагадаємо, російський "Газпром" викупив всього 4% з запропонованої додаткової твердої потужності транзиту через Українуна вересень. Після цього ціна газу в Європі підскочила до 585 доларів за тисячу кубометрів. Це новий рекорд з 2018 року. попередній максимумна початку серпня-2021 становив 555 доларів за тисячу кубометрів.

Як раніше повідомлялося в "Сьогоднs", з початку серпня "Газпром" різко знизив транспортування газу по газопроводу "Ямал – Європа", який заброньовано у нього до кінця вересня. Глава "Оператора ГТС" Сергій Макогон вважає, що РФ таким чином шантажує Європу.

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