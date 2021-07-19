Кабмін шокував інвесторів, коли ініціював впровадження акцизного збору на електроенергію із ВДЕ, – Єремян

Якщо ініціатива уряду буде прийнята, це стане фактично ще одним зниженням зеленого тарифу на 3,2%, говорить банкір

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Кабінет міністрів України відмовляється розуміти специфіку роботи іноземних інвесторів в Україні, якщо хоче впровадити акцизний збір на виробництво електроенергії з відновлюваних джерел всупереч раніше наданим гарантіям, що умови ведення бізнесу в галузі не будуть змінюватися. Таку заяву в ході енергетичної конференції Адама Сміта зробив Генріх Єремян, головний банкір за напрямками енергетика та інфраструктура у Black Sea Trade & Development Bank, повідомляє "Оbozrevatel".

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"Акциз – це шокуюча норма. Електроенергія з ВДЕ – це ж не предмет розкоші, не алкоголь. Навіщо впроваджувати акциз на ВДЕ. Якщо це станеться, це буде фактично ще одне зниження зеленого тарифу на 3,2%", – сказав Єремян.

За його словами, уряд ніяк не виконує свої поточні зобов'язання із виплати боргів і водночас посилює відповідальність виробників ВДЕ за порушення прогнозів щодо генерації електроенергії.

"Все це створює проблеми для майбутніх "зелених" аукціонів. На жаль, немає жодних цілісних пропозицій щодо ВДЕ (від уряду – ред.). Виходить, що інвестори, інвестбанки живуть у своєму світі, а Кабмін у своєму", - підкреслив він.

У той же час він зазначив, що в перспективі декількох років Україні доведеться виводити з експлуатації застарілі атомні станції і вугільні станції, тому, якщо не займатися розвитком ВДЕ в Україні – державі доведеться імпортувати електроенергію з інших країн.

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Нагадаємо, Кабінет міністрів на початку червня зареєстрував законопроєкт № 5600 про внесення змін до Податкового кодексу, яким, серед іншого, пропонується ввести акцизний збір на зелену енергію в Україні за ставкою 3,2%. 1 липня цей законопроєкт був підтриманий в парламенті у першому читанні.

5 липня профільні асоціації відновлюваної енергетики заявили, що наміри Кабміну ввести акцизний збір на зелену електроенергію є порушенням наданих раніше гарантій державою і порушенням зобов'язань перед міжнародними інвесторами, і тому ця норма має бути виключена із законопроєкту №5600 про внесення змін до Податкового кодексу України.

Наприкінці червня ЄБРР, Чорноморський банк торгівлі та розвитку, Нідерландська фінансова компанія розвитку, Інститут фінансування розвитку, а також Секретаріат Енергетичного Співтовариства написали лист на адресу голови Верховної Ради Дмитра Разумкова. Вони підкреслили, що ймовірне впровадження акцизного збору на виробництво електроенергії з відновлюваних джерел в Україні суперечить цілям ЄС щодо декарбонізації, загрожує планам країни щодо інтеграції з європейською енергосистемою, і тому ця норма має бути переглянута.

За даними ЗМІ, через кризу в енергетиці постраждали як мінімум 4 іноземних компаній Scatec (Норвегія), VR Capital (США), Modus Energy (Литва), TIU Canada (Канада).