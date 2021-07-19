Русский
$ 27,23
32,14
  1. Новини економіки
  2. Економіка

Кабмін шокував інвесторів, коли ініціював впровадження акцизного збору на електроенергію із ВДЕ, – Єремян

19 липня 2021 13:52

Ірина Ненько Ірина Ненько

Якщо ініціатива уряду буде прийнята, це стане фактично ще одним зниженням зеленого тарифу на 3,2%, говорить банкір

/ Фото: Unsplash

Кабінет міністрів України відмовляється розуміти специфіку роботи іноземних інвесторів в Україні, якщо хоче впровадити акцизний збір на виробництво електроенергії з відновлюваних джерел всупереч раніше наданим гарантіям, що умови ведення бізнесу в галузі не будуть змінюватися. Таку заяву в ході енергетичної конференції Адама Сміта зробив Генріх Єремян, головний банкір за напрямками енергетика та інфраструктура у Black Sea Trade & Development Bank, повідомляє "Оbozrevatel".

Реклама

"Акциз – це шокуюча норма. Електроенергія з ВДЕ – це ж не предмет розкоші, не алкоголь. Навіщо впроваджувати акциз на ВДЕ. Якщо це станеться, це буде фактично ще одне зниження зеленого тарифу на 3,2%", – сказав Єремян.

За його словами, уряд ніяк не виконує свої поточні зобов'язання із виплати боргів і водночас посилює відповідальність виробників ВДЕ за порушення прогнозів щодо генерації електроенергії.

"Все це створює проблеми для майбутніх "зелених" аукціонів. На жаль, немає жодних цілісних пропозицій щодо ВДЕ (від уряду – ред.). Виходить, що інвестори, інвестбанки живуть у своєму світі, а Кабмін у своєму", - підкреслив він.

У той же час він зазначив, що в перспективі декількох років Україні доведеться виводити з експлуатації застарілі атомні станції і вугільні станції, тому, якщо не займатися розвитком ВДЕ в Україні – державі доведеться імпортувати електроенергію з інших країн.

В тренді
Долар ожив, євро опинився на мінімумі за рік: курс валют НБУ
Скуповувати долари поки що не рекомендують
Реклама

Нагадаємо, Кабінет міністрів на початку червня зареєстрував законопроєкт № 5600 про внесення змін до Податкового кодексу, яким, серед іншого, пропонується ввести акцизний збір на зелену енергію в Україні за ставкою 3,2%. 1 липня цей законопроєкт був підтриманий в парламенті у першому читанні.

5 липня профільні асоціації відновлюваної енергетики заявили, що наміри Кабміну ввести акцизний збір на зелену електроенергію є порушенням наданих раніше гарантій державою і порушенням зобов'язань перед міжнародними інвесторами, і тому ця норма має бути виключена із законопроєкту №5600 про внесення змін до Податкового кодексу України.

Наприкінці червня ЄБРР, Чорноморський банк торгівлі та розвитку, Нідерландська фінансова компанія розвитку, Інститут фінансування розвитку, а також Секретаріат Енергетичного Співтовариства написали лист на адресу голови Верховної Ради Дмитра Разумкова. Вони підкреслили, що ймовірне впровадження акцизного збору на виробництво електроенергії з відновлюваних джерел в Україні суперечить цілям ЄС щодо декарбонізації, загрожує планам країни щодо інтеграції з європейською енергосистемою, і тому ця норма має бути переглянута.

За даними ЗМІ, через кризу в енергетиці постраждали як мінімум 4 іноземних компаній Scatec (Норвегія), VR Capital (США), Modus Energy (Литва), TIU Canada (Канада).

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

"Нова пошта" знищила посилку за 2800 доларів: в ситуації розбираютьсяЕкономіка
Пенсії для
Пенсії для "молодих" пенсіонерів підвищили: скільки доплачують з липняЕкономіка
Доплати до пенсій за вік підвищать – коли буде індексація
Доплати до пенсій за вік підвищать – коли буде індексаціяЕкономіка
Коболєв пояснив премії в
Коболєв пояснив премії в "Нафтогазі" та нова індексація пенсій – найголовніше про гроші СЬОГОДНІЕкономіка
ФОПи накопичуватимуть пенсії після запуску нової системи
ФОПи накопичуватимуть пенсії після запуску нової системиЕкономіка
Боржники з комуналки почали отримувати штрафи, а пенсії військовим підвищили – найголовніше про гроші СЬОГОДНІ
Боржники з комуналки почали отримувати штрафи, а пенсії військовим підвищили – найголовніше про гроші СЬОГОДНІЕкономіка

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти